Lima medali emas dunia diraih oleh tim nasional Olimpiade astronomi dan astrofisika

Menurut laporan Abna, tim nasional Olimpiade astronomi dan astrofisika Republik Islam Iran pada Olimpiade dunia astronomi dan astrofisika ke-19 yang berlangsung dari 3 hingga 13 Mehr 1405 (25 September hingga 5 Oktober 2026) di kota Hanoi, Vietnam, berhasil meraih 5 medali emas.

Pada babak kompetisi ini yang diikuti oleh lebih dari 66 negara dan lebih dari 320 siswa dari seluruh dunia, Sarina Alam-pur, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Fudazi, Hossein Masumi, dan Arshia Mirshamsi Kahki berhasil meraih medali emas.

Anggota tim Iran dengan menampilkan performa gemilang, sekali lagi menunjukkan potensi ilmiah para siswa negara, dan dengan demikian tim nasional negara kita menjadi juara dunia untuk ketiga tahun berturut-turut.