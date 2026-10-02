Irak Izinkan 40 Penerbangan Maskapai Iran per Hari ke Najaf

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – “Ali Faleh al-Zaidi”, yang dalam laporan tersebut disebut sebagai Perdana Menteri Irak, pada Jumat mengumumkan bahwa izin telah diberikan kepada maskapai-maskapai Iran untuk mengoperasikan 40 penerbangan setiap hari dari dan menuju Bandara Internasional Najaf.

Kesepakatan untuk Melanjutkan Kembali Penerbangan Maskapai Iran

Dalam pernyataan kantor al-Zaidi disebutkan bahwa, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah perjalanan penumpang dan peziarah yang masuk maupun keluar dari Irak serta mendukung kebutuhan kemanusiaan, pengobatan, pariwisata dan pendidikan, berbagai komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas upaya berkelanjutan terkait dimulainya kembali penerbangan maskapai Iran dari dan menuju Bandara Internasional Najaf.

Menurut pernyataan itu, upaya tersebut menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan maskapai-maskapai Iran mengoperasikan 40 penerbangan setiap hari dari dan menuju Bandara Internasional Najaf, dengan pengecualian Mahan Air.

Baghdad Sampaikan Apresiasi kepada Amerika Serikat

Dalam konteks yang sama, al-Zaidi dalam pernyataan tersebut menyampaikan apresiasi atas apa yang ia sebut sebagai respons positif pemerintah Amerika Serikat terhadap upaya Irak serta kerja sama Washington dalam memberikan pengecualian yang diperlukan.

Menurut al-Zaidi, kerja sama tersebut membantu menyelesaikan persoalan ini sekaligus mempermudah perjalanan para peziarah dan penumpang, terutama untuk keperluan pengobatan, ziarah ke tempat-tempat suci dan pariwisata.

Penerbangan Disebut Berperan Menghubungkan Masyarakat

Al-Zaidi menegaskan bahwa perjalanan udara bukan semata-mata perpindahan antara dua bandara, tetapi juga merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai negara.

Ia mengatakan bahwa di antara para penumpang terdapat pasien yang menunggu untuk mencapai tempat pengobatan, peziarah yang hendak menuju tempat-tempat suci, serta keluarga yang menantikan agar anggota keluarganya dapat berkumpul kembali dengan lebih mudah.

Selain itu, perjalanan udara tersebut juga dinilai memiliki arti penting bagi sektor pariwisata, ekonomi dan hubungan sosial.

Baghdad: Kepentingan Rakyat Irak Menjadi Dasar Hubungan Luar Negeri

Al-Zaidi juga menegaskan bahwa dalam hubungan dan komunikasi luar negerinya, Irak berangkat dari kepentingan rakyatnya serta berupaya membangun hubungan yang seimbang dan positif dengan berbagai negara.

Menurutnya, hubungan tersebut dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hubungan antarmasyarakat.

Pada bagian akhir pernyataan disebutkan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan para peziarah.

Irak juga akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk mengatasi hambatan dalam transportasi dan perjalanan udara dengan cara yang dinilai dapat melayani kepentingan Irak, melindungi kepentingan para penumpang, serta memperkuat kerja sama dan hubungan kemanusiaan antarbangsa.