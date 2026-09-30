Netanyahu: Pilot penerbangan Flydubai berniat menjatuhkan pesawat

Menurut laporan kantor berita ABNA, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, pada hari Rabu mengklaim bahwa insiden keamanan serius terjadi pada penerbangan Flydubai dari Dubai ke Tel Aviv; penerbangan yang menurutnya hampir semua penumpangnya adalah orang Israel.

Netanyahu mengatakan bahwa saat pesawat mendekati Tel Aviv, salah satu pilot menyerang pilot lain dan melukainya dengan pisau. Menurut Netanyahu, pilot penyerang tampaknya berusaha mengganggu sistem pesawat dan menjatuhkannya.

Ia menambahkan bahwa seorang penumpang Israel bersama salah satu anggota kru memasuki kokpit dan melumpuhkan penyerang. Pesawat setelah mengubah rute mendarat dengan selamat di Arab Saudi, dan otoritas Saudi saat ini sedang menyelidiki dan menginterogasi penyerang.

Netanyahu juga mengumumkan bahwa otoritas rezim Zionis sedang berkomunikasi dengan Arab Saudi untuk mengembalikan penumpang penerbangan ini.