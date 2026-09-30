  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Netanyahu: Pilot penerbangan Flydubai berniat menjatuhkan pesawat

30 September 2026 - 19:13
Kode berita: 1872201
Source: ABNA
Netanyahu: Pilot penerbangan Flydubai berniat menjatuhkan pesawat

Perdana Menteri rezim Zionis mengklaim bahwa salah satu pilot penerbangan Flydubai pada rute Dubai — Tel Aviv melukai pilot lain dengan pisau dan tampaknya berusaha menjatuhkan pesawat.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, pada hari Rabu mengklaim bahwa insiden keamanan serius terjadi pada penerbangan Flydubai dari Dubai ke Tel Aviv; penerbangan yang menurutnya hampir semua penumpangnya adalah orang Israel.

Netanyahu mengatakan bahwa saat pesawat mendekati Tel Aviv, salah satu pilot menyerang pilot lain dan melukainya dengan pisau. Menurut Netanyahu, pilot penyerang tampaknya berusaha mengganggu sistem pesawat dan menjatuhkannya.

Ia menambahkan bahwa seorang penumpang Israel bersama salah satu anggota kru memasuki kokpit dan melumpuhkan penyerang. Pesawat setelah mengubah rute mendarat dengan selamat di Arab Saudi, dan otoritas Saudi saat ini sedang menyelidiki dan menginterogasi penyerang.

Netanyahu juga mengumumkan bahwa otoritas rezim Zionis sedang berkomunikasi dengan Arab Saudi untuk mengembalikan penumpang penerbangan ini.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha