Muqtada Sadr: Amerika harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan pada Irak

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Russia Today, Muqtada Sadr, ketua Arus Sadr, hari ini Rabu dengan mengeluarkan pernyataan menggambarkan penarikan pasukan Amerika dari Irak sebagai periode «kemerdekaan Irak dan berakhirnya secara final era kehadiran Amerika dan koalisi internasional».

Sadr dalam pernyataan ini mengucapkan terima kasih kepada mereka yang ia sebut «pejuang perlawanan sebelumnya dari kalangan mujahidin dan ansar», kemudian mengumumkan serangkaian sikap dan tuntutan terkait tahap yang akan datang.

Sadr dalam pernyataannya menuntut pembubaran segera brigade «Al-Yaum al-Ma'ud» dan mengubah «Jaysh al-Imam» menjadi lembaga «Ansar al-Imam al-Mahdi». Ia juga meminta tentara Amerika membayar ganti rugi atas kerusakan yang timbul akibat pendudukan tanah Irak dan menuntut diajukannya pengaduan hukum dalam hal ini.

Sadr memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara tetangga tentang «konsekuensi campur tangan dalam urusan dalam negeri Irak» dan menegaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan dan tindakan timbal balik, khususnya dalam masalah politik dan ideologis, serta menyeret Irak ke dalam konflik regional.

Mengenai hubungan dengan Amerika, ia menyatakan harapan bahwa Washington akan bertindak secara diplomatis dan timbal balik serta menghindari «kesombongan terhadap Irak, pemerintah dan rakyatnya».