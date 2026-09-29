Mantan presiden Prancis: Eropa menghadapi krisis eksistensial

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip RIA Novosti, «François Hollande», mantan presiden Prancis, dalam wawancara dengan surat kabar Italia «La Repubblica», dengan menunjukkan situasi Eropa saat ini dan pemilihan presiden yang akan datang di negara ini, mengatakan bahwa benua ini menghadapi krisis eksistensial.

Ia juga memperingatkan bahwa Eropa berada dalam dunia yang lebih mengancam dan lebih berbahaya, dan pemilihan Prancis akan menentukan masa depan integrasi Eropa dan keseimbangan kekuatan di dunia.

Mantan presiden Prancis mengatakan: «Prancis tahun 2027 sedikit mirip dengan Prancis yang saya pimpin. Kita menghadapi dunia yang lebih mengancam, lebih berbahaya dan lebih keras, dan benua Eropa telah menjadi target bagi kekuatan seperti Amerika, China dan Rusia. Eropa menghadapi krisis eksistensial.»

Politisi Prancis ini mengatakan bahwa ia mungkin mencalonkan diri untuk kepresidenan pada tahun 2027, tetapi hanya jika ia merasa memiliki peluang nyata untuk menang.

Hollande berusia 72 tahun dan menjabat sebagai presiden Prancis dari tahun 2012 hingga 2017. Pemilihan presiden negara ini akan diadakan pada musim semi tahun 2027.