Haider al-Aboudi: Misi koalisi internasional di Irak telah berakhir

Menurut laporan kantor berita ABNA, Haider al-Aboudi, juru bicara pemerintah Irak, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa misi koalisi internasional telah berakhir dan jalur koordinasi bersama akan tetap terbuka.

Al-Aboudi mengatakan bahwa lembaga-lembaga Irak siap mengambil tanggung jawab keamanan.

Juru bicara pemerintah Irak menekankan bahwa Irak mencari stabilitas internal dan hari ini adalah hari kedaulatan negara.

Al-Aboudi menyatakan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan kelompok-kelompok bersenjata mengenai masalah integrasi mereka dan urusan bergerak maju ke arah ini.

Ia menekankan bahwa Irak menjauhkan diri dari konflik dan ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan.

Juru bicara pemerintah Irak mengatakan bahwa negaranya sedang bergerak menuju pengembangan fasilitas dan penguatan kemampuan pertahanannya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Irak dengan kerja sama negara-negara tetangga berupaya mengendalikan dan menjamin keamanan perbatasan Irak.

Al-Aboudi menekankan bahwa Irak telah mengambil prinsip bertetangga yang baik dan menentang penggunaan wilayahnya sebagai titik awal untuk segala agresi.