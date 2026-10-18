Perang Yaman hanya akan berakhir dengan dialog Yaman-Yaman

Seyed Reza Sadr al-Hosseini dalam wawancara, menyoroti berlanjutnya perang Yaman dan serangan koalisi pimpinan Arab Saudi, menyatakan: "Setelah bertahun-tahun perang tanpa henti di Yaman, beberapa bulan lalu dan menyusul pemboman berat landasan pacu Bandara Sanaa, pemerintah yang berpusat di Sanaa memutuskan sebagai reaksi terhadap blokade dan tindakan militer koalisi pimpinan Arab Saudi untuk melakukan operasi militer yang signifikan."

Pakar masalah Asia Barat menambahkan: "Pemerintah Sanaa sejak saat itu, sambil menegaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan perang, telah mengumumkan kesiapan mereka untuk membela kemerdekaan Yaman dan berpartisipasi dalam dialog Yaman-Yaman. Pada saat yang sama, tentara Yaman juga melakukan tindakan dengan tujuan mendorong mundur pasukan agresor dan menargetkan pusat-pusat strategis Arab Saudi."

Sadr al-Hosseini menyoroti konsekuensi tindakan militer ini dan mengatakan: "Serangan yang dilakukan telah mempengaruhi aktivitas beberapa bandara Arab Saudi, termasuk Bandara Riyadh, serta fasilitas dan proyek minyak Aramco di berbagai wilayah negara itu dan menyebabkan penurunan ekspor minyak Arab Saudi."

Menekankan pentingnya peran Republik Islam Iran dalam perkembangan kawasan, ia menegaskan: "Mengingat posisi Iran di kawasan dan hubungan negara ini dengan pemerintah penyelamatan nasional Yaman, negara-negara kawasan, termasuk Arab Saudi dan pemerintah penyelamatan nasional Yaman, perlu memanfaatkan kapasitas diplomatik Republik Islam Iran untuk menjaga perdamaian dan keamanan kawasan."

Pakar masalah Asia Barat ini melanjutkan: "Republik Islam Iran dengan pendekatan cinta damai dan humanistik serta dengan menekankan kemerdekaan negara-negara kawasan, telah berupaya melalui kontak diplomatik dengan Arab Saudi menyediakan kondisi untuk memperhatikan kemerdekaan Yaman dan memulai dialog Yaman-Yaman."

Ia mencatat: "Upaya diplomatik ini masih berlanjut, tetapi meskipun terjadi penurunan konflik di beberapa wilayah, konflik militer di Yaman belum sepenuhnya berakhir."

Sadr al-Hosseini pada akhirnya menegaskan: "Sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah dan tentara Yaman, berakhirnya perang tidak seimbang koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap rakyat Yaman bergantung pada penghormatan terhadap kemerdekaan negara ini, penyediaan kondisi untuk dialog Yaman-Yaman, dan pengupayaan solusi diplomatik."