Houthi: Dukungan Kami terhadap Palestina di Masa Depan Akan Semakin Kuat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al-Masira, Abdulmalik al-Houthi dalam suratnya kepada Yahya al-Sinwar, ketua almarhum biro politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), yang ditulis satu bulan sebelum kesyahidannya dan kini dipublikasikan, menggambarkan operasi "Banjir Al-Aqsa" sebagai langkah yang berhasil dan mengatakan: "Operasi 'Banjir Al-Aqsa' dari segi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan berada pada tingkat keberhasilan tertinggi, dan dukungan, perhatian serta pertolongan Allah tampak jelas di dalamnya."

Menyoroti peran Hamas dan Brigade Al-Qassam, ia menambahkan: "Gerakan Hamas dan lengan mujahidnya, Brigade Al-Qassam, telah mengibarkan bendera umat Islam untuk jihad di jalan Allah dan menghadapi musuh gigih kaum muslimin."

Pemimpin Ansar Allah dengan menekankan tanggung jawab bersama kaum muslimin terhadap Palestina menyatakan: "Masalah tempat-tempat suci Islam, pembebasan Palestina, penyelamatan bangsa Palestina dan penangkalan bahaya kaum Zionis adalah masalah yang menyangkut semua kaum muslimin. Kami di Yaman akan mengerahkan seluruh upaya kami, akan bertindak dengan segala yang kami miliki, dan akan berusaha untuk partisipasi yang lebih besar dalam pertempuran suci ini."

Ia juga menegaskan mengenai kemampuan militer Yaman: "Kekuatan rudal telah berupaya mengembangkan rudal sesuai kebutuhan pertempuran dan proses ini terus berlanjut. Yaman berupaya memastikan kekuatan dan kapasitas yang diperlukan untuk pelaksanaan tahap kelima operasi dan menargetkan posisi musuh di kedalaman wilayah pendudukan termasuk Jaffa. Operasi laut di Laut Merah, Teluk Aden, Bab al-Mandab dan Laut Arab telah mencapai keberhasilan besar, dan dengan pertolongan Allah, upaya untuk mengembangkan operasi laut di Samudra Hindia dan Laut Mediterania terus berlanjut."

Al-Houthi menyoroti serangan Amerika terhadap Yaman juga mengatakan: "Washington melakukan lebih dari 700 serangan udara agresif terhadap negara kami untuk menekan kami agar menghentikan operasi laut, tetapi gagal dalam tujuan ini. Penekanan kami adalah keteguhan pada posisi keagamaan, kemanusiaan dan persaudaraan di samping kalian, yang dengan kehendak Allah akan diperkuat lebih dari sebelumnya, dan kami akan berusaha meningkatkan koordinasi dengan front-front pendukung. Posisi kami di samping kalian tidak tunduk pada tekanan politik, militer atau ekonomi apa pun dari musuh dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan-tekanan ini."