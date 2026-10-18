Kami Mencari Komitmen Pasti Iran untuk Tidak Membangun Ulang Program Nuklirnya

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al-Jazeera, J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika, dalam wawancara dengan saluran "CBS News," dengan mengajukan tuntutan berlebihan Washington, mengklaim bahwa negaranya berupaya mendapatkan komitmen pasti dan tegas dari Iran bahwa mereka tidak akan membangun ulang program nuklirnya.

Sementara harga bahan bakar sangat mempengaruhi penurunan suara Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu Amerika, Vance untuk menarik simpati pemilih Amerika mengklaim: "Dengan berakhirnya konflik dengan Iran, kita akan menyaksikan penurunan harga bahan bakar."