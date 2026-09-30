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Kataib Hizbullah: Penerbangan jet tempur Amerika di langit Irak masih berlanjut

30 September 2026 - 19:13
Kode berita: 1872203
Source: ABNA
Kataib Hizbullah: Penerbangan jet tempur Amerika di langit Irak masih berlanjut

Kataib Hizbullah Irak mengumumkan bahwa penerbangan pesawat mata-mata dan jet tempur Amerika di langit Irak masih terus berlanjut.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Sumaria, Kataib Hizbullah Irak hari ini Rabu mengumumkan bahwa penerbangan pesawat mata-mata dan jet tempur Amerika di langit Irak masih terus berlanjut, dan departemen informasi Kataib Hizbullah telah mendokumentasikan kehadiran ini.

Dalam pernyataan Kataib Hizbullah Irak disebutkan: Mereka memiliki bukti tentang kelanjutan kehadiran pasukan Amerika di Irak hingga 30 Oktober, yang detailnya akan diumumkan kemudian.

Ini terjadi sementara Haider al-Aboudi, juru bicara pemerintah Irak, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa misi koalisi internasional telah berakhir dan jalur koordinasi bersama akan tetap terbuka.

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