Reli Dakar 2027 Juga Dipindahkan dari Arab Saudi, Kekhawatiran Keamanan Semakin Meningkat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Penyelenggaraan Reli Dakar 2027 dipindahkan ke luar Arab Saudi karena kondisi keamanan dinilai tidak memungkinkan untuk menggelar ajang olahraga tahunan bergengsi tersebut.

Dengan demikian, Reli Dakar menambah daftar ajang olahraga yang dibatalkan atau menghadapi hambatan penyelenggaraan di Arab Saudi akibat situasi keamanan saat ini dan serangan Angkatan Bersenjata Yaman terhadap sejumlah kota di negara tersebut.

Reli Dakar 2027 Dipindahkan ke Luar Arab Saudi

Amaury Sport Organisation (ASO), penyelenggara tahunan Reli Dakar, pada Minggu (25/10) mengumumkan bahwa kompetisi edisi 2027 akan dipindahkan dari Arab Saudi karena kekhawatiran keamanan.

Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan melalui situs webnya, organisasi tersebut menyatakan bahwa Reli Dakar 2027 akan tetap diselenggarakan sebagaimana biasanya. Namun, kompetisi tahun depan akan berlangsung di kawasan lain, bukan di Arab Saudi. Lokasi penyelenggaraan ajang tersebut akan diumumkan secara terpisah dalam beberapa hari mendatang.

Kekhawatiran Keamanan Menjadi Alasan Pemindahan Lokasi Kompetisi

Reli Dakar 2027 sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 1–15 Januari 2027. Namun, meskipun keputusan resmi sebenarnya masih dapat ditunda, pihak penyelenggara memilih memindahkan kompetisi ke luar Arab Saudi tanpa menunggu kejelasan situasi keamanan maupun informasi terbaru.

Keputusan tersebut diambil ketika perang di kawasan masih berlangsung. Berbagai perkembangan terbaru, termasuk berlanjutnya serangan Angkatan Bersenjata Yaman terhadap kota-kota di Arab Saudi, semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan.

Reli Dakar Menjadi Ajang Olahraga Terbaru yang Terdampak Situasi Keamanan

Pemindahan Reli Dakar ke luar Arab Saudi berarti negara tersebut kembali kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah sebuah ajang olahraga yang semula dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian kegiatan olahraga pada 2026 dan awal 2027.

Sebelumnya, kompetisi Piala Dunia Esports yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Oktober 2026 telah ditunda berdasarkan keputusan FIFA. Selain itu, turnamen tenis Six Kings Slam juga mengalami penundaan.

Keraguan juga muncul mengenai kemungkinan penyelenggaraan Piala Asia 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada awal 2027.