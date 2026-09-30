Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohsen Rezaei menulis di media sosial: Sebagaimana menjamu pangkalan militer Amerika tidak membawa keamanan bagi Anda, menjamu «tukang jagal Gaza» juga tidak akan membawa konsekuensi positif. Ambil pelajaran dari perang terbaru, berhentilah memulai perang, dan hindari mengajukan klaim yang tidak berdasar tentang pulau-pulau Iran.
Peringatan Mohsen Rezaei kepada UEA: Menjamu tukang jagal Gaza tidak akan membawa konsekuensi positif
30 September 2026 - 19:14
Kode berita: 1872204
Source: ABNA
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, memperingatkan UEA, mengatakan: Menjamu tukang jagal Gaza tidak akan membawa konsekuensi positif.
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