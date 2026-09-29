Peringatan Korea Utara kepada Amerika tentang pembangunan kapal selam nuklir

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengumumkan bahwa persetujuan Amerika atas pembangunan kapal selam nuklir pertama di Korea Selatan dianggap sebagai perkembangan berbahaya yang memicu ketidakstabilan politik dan militer di kawasan Asia dan Pasifik.

Kementerian ini menekankan bahwa persetujuan Amerika merupakan tanda lain penyebaran teknologi nuklir oleh negara ini melalui perjanjian AUKUS, dan Amerika mengejar kebijakan militerisasi nuklir ekstrem yang telah menyebabkan keruntuhan sistem nuklir internasional.

Korea Selatan berupaya memperkenalkan kapal selamnya pada pertengahan 2030 dalam kerangka program negara ini untuk menghadapi Korea Utara.

Kesepakatan tentang pembangunan kapal selam nuklir Korea Selatan dengan Amerika tercapai dalam kerangka perjanjian dagang yang ditandatangani antara kedua pihak selama tahun lalu.