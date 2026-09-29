Irak: Penarikan pasukan Amerika dari negara akan dilakukan pada waktu yang ditentukan

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, juru bicara panglima tertinggi angkatan bersenjata Irak menekankan bahwa proses penarikan pasukan Amerika dan militer koalisi internasional dari negara ini akan diselesaikan dan berakhir pada 30 September tahun ini.

Kementerian Perang Amerika yang dikenal sebagai Pentagon pada Juli lalu telah mengumumkan bahwa misi militer koalisi internasional di Irak akan berakhir pada akhir bulan September. Langkah ini dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang disepakati antara Baghdad dan Washington.

Pete Hegseth, menteri Perang Amerika, di markas Pentagon bertemu dengan Ali al-Zaidi, perdana menteri Irak, dan berkonsultasi mengenai berakhirnya misi koalisi internasional.

Sebelumnya juga Haidar al-Aboudi, juru bicara pemerintah Irak, mengumumkan bahwa proposal mengenai perpanjangan kehadiran militer asing di negara ini telah diajukan, namun pemerintah Irak menolak proposal-proposal ini.