Ghalibaf: Hubungan Iran dan China adalah contoh interaksi dua peradaban besar Asia

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Dewan Permusyawaratan Islam dan Perwakilan Khusus Republik Islam Iran untuk urusan China, dalam sebuah catatan menulis: «Hubungan Iran dan China, sebagai dua negara dengan latar belakang peradaban ribuan tahun, selalu didasarkan pada saling menghormati, interaksi konstruktif dan pemahaman mendalam antara bangsa-bangsa. Ikatan sejarah antara dua peradaban besar Asia, yang terbentuk di jalur sejarah Jalur Sutra, bukan hanya arena pertukaran ekonomi dan perdagangan, tetapi juga landasan untuk pertukaran pemikiran, pengetahuan, budaya dan pengalaman peradaban. Hari ini warisan bersama ini dianggap sebagai modal berharga untuk memperdalam hubungan antara Republik Islam Iran dan Republik Rakyat China di era baru.

Republik Islam Iran menghargai pencapaian besar Republik Rakyat China di bidang pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Pengalaman sukses China dalam jalur pembangunan nasional, perencanaan jangka panjang dan peningkatan status negara ini di arena global menunjukkan pentingnya peran lembaga legislatif dalam menciptakan lingkungan hukum dan kelembagaan yang tepat untuk kemajuan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kondisi sistem internasional saat ini, di mana dunia menghadapi tantangan kompleks dan perubahan cepat, kerja sama antara peradaban besar dan Selatan global telah memperoleh kepentingan khusus. Republik Islam Iran dan Republik Rakyat China dapat memanfaatkan kapasitas lembaga legislatif mereka untuk mendukung multilateralisme, keadilan dalam hubungan internasional, penghormatan terhadap keragaman budaya dan penguatan kerja sama antara negara-negara merdeka.»