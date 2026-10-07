Rubio: Selat Hormuz terbuka!

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Jazeera, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, mengklaim bahwa Washington tidak dapat menerima bahwa satu negara memiliki kendali atas jalur laut yang vital.

Rubio dalam konferensi pers di Yunani mengatakan harus ada rute dan sumber yang beragam untuk pasokan energi dan Amerika tidak dapat menerima ketergantungan pada satu jalur laut tertentu.

Ia untuk mempengaruhi krisis dan harga energi sejalan dengan pejabat negaranya mengklaim: Selat Hormuz terbuka dan jumlah minyak yang sekarang keluar melaluinya persis sama dengan jumlah yang keluar sebelum penutupannya.

Menteri Luar Negeri Amerika juga tanpa memperhatikan pengkhianatan dan tuntutan berlebihan negaranya terhadap Iran mengklaim: Iran tidak dapat memanfaatkan beberapa kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengan Washington tentang program nuklirnya.

Rubio mengklaim bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir dan Teheran berusaha mengeluarkan pasukan Amerika dari kawasan; tindakan yang menurutnya Donald Trump, presiden Amerika, tidak akan menerima.

Ia juga mengklaim bahwa Iran telah kehilangan kendali penuh atas Selat Hormuz.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika ini muncul sementara harga bahan bakar dan energi di Amerika dan negara-negara Eropa mencapai rekor dan terus meningkat.