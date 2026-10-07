Hamas: Babak Terakhir Badai al-Aqsa Belum Ditulis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Gerakan Hamas dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa upaya Israel dan para pendukungnya untuk membangun kesan seolah-olah konflik dimulai pada 7 Oktober merupakan distorsi nyata terhadap fakta dan sebab-sebab yang melatarbelakanginya.

Mengutip Al-Mayadeen, Hamas menegaskan: “Konflik dengan musuh tidak dimulai pada 7 Oktober, dan babak terakhirnya pun belum ditulis.”

Hamas menyatakan bahwa tiga tahun terakhir telah memperlihatkan apa yang disebutnya sebagai wajah sebenarnya dari pendudukan dan karakter yang disamakannya dengan Nazisme. Dalam periode tersebut, menurut Hamas, Israel telah melakukan genosida dan pembantaian besar.

Gerakan itu menyebut bahwa selama tiga tahun terakhir Israel menargetkan anak-anak, perempuan, dan warga sipil, serta menghancurkan infrastruktur dan berbagai fasilitas vital di Jalur Gaza. Menurut pernyataan Hamas, tindakan tersebut telah menyebabkan lebih dari 74 ribu orang tewas, sekitar 175 ribu orang terluka, serta puluhan ribu lainnya ditahan atau dinyatakan hilang.

Hamas juga merujuk pada pernyataan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya yang menyebut peristiwa 7 Oktober telah mengungkap “kegagalan besar” dalam struktur keamanan, intelijen, dan kemampuan militer Israel.

Menurut Hamas, tiga tahun terakhir juga menunjukkan bahwa kekuatan dan keunggulan teknologi saja tidak mampu menentukan hasil akhir sebuah konflik.

Gerakan tersebut menegaskan bahwa menjaga proyek nasional Palestina membutuhkan berakhirnya perpecahan internal dan penataan kembali struktur politik Palestina melalui dialog nasional yang menyeluruh. Dialog itu, menurut Hamas, harus berlandaskan partisipasi bersama, penghormatan terhadap keberagaman kelompok, serta pemeliharaan peran seluruh arus dan organisasi Palestina.

Hamas juga menyatakan akan terus berupaya membangun sebuah strategi nasional terpadu yang melibatkan seluruh kelompok Palestina. Strategi tersebut disebut sebagai “satu-satunya jalan untuk menghadapi rencana-rencana pendudukan.”

Dalam bagian lain pernyataannya, Hamas menegaskan komitmennya bersama kelompok-kelompok perlawanan lainnya untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata.

Gerakan itu menyatakan akan bekerja sama dengan para mediator demi keberhasilan kesepakatan tersebut. Hamas juga menyebut pemerintah Amerika Serikat dan para mediator memiliki tanggung jawab untuk mendorong Israel melaksanakan kewajibannya dan menjalankan peta jalan yang telah disepakati Hamas.

Di akhir pernyataannya, Hamas mengatakan: “Rakyat kami membela diri, tanah, hak-hak, dan tempat-tempat sucinya. Mereka akan terus mempertahankan hak untuk melawan pendudukan hingga pendudukan itu berakhir dan sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat berdiri.”

Dalam konteks yang sama, kelompok-kelompok perlawanan Palestina juga menyatakan bahwa peristiwa 7 Oktober telah mengungkap kegagalan besar dalam struktur keamanan, intelijen, dan kemampuan militer Israel.

Mereka menegaskan bahwa pengalaman tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kekuatan dan superioritas teknologi semata tidak cukup untuk menentukan nasib suatu konflik.

Kelompok-kelompok tersebut juga menyatakan bahwa menjaga proyek nasional Palestina membutuhkan berakhirnya perpecahan internal dan penataan kembali struktur politik Palestina melalui dialog nasional yang komprehensif.

Menurut mereka, dialog nasional Palestina harus berlandaskan partisipasi, penghormatan terhadap keberagaman arus dan kelompok politik, serta perlindungan terhadap peran seluruh kekuatan dan organisasi Palestina.