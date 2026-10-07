Seruan kepada Aktivis Budaya Iran dan Irak untuk Bergabung dalam Kampanye “Mengapa ‘Matilah Amerika’?”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Dalam parade terbaru Hashd al-Shaabi, sejumlah pendukung kelompok perlawanan Irak berjalan menginjak bendera Amerika Serikat. Perdana Menteri Irak kemudian mengecam tindakan tersebut dan menyatakannya sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Mohammad Hossein Omidi, seorang aktivis media, dalam sebuah catatan menulis:

“Irak sedang menghadapi sebuah perkembangan yang sangat berbahaya, tetapi ancaman ini juga dapat berubah menjadi sebuah peluang besar. Dalam parade terbaru Hashd al-Shaabi, masyarakat pendukung perlawanan Irak berjalan di atas bendera Amerika. Kini, Perdana Menteri Irak yang berorientasi ke Barat mengecam tindakan tersebut, mengkriminalisasinya, dan mengerahkan aparat keamanan pemerintah untuk menangkap sejumlah pemuda dari kelompok perlawanan.”

Menurut Omidi, pertentangan antara apa yang disebutnya sebagai “penyerahan diri” dan “perlawanan”, sebagaimana yang menurutnya terjadi di Lebanon dan Iran, kini juga berlangsung di Irak.

Ia menulis bahwa kubu Barat dan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya berusaha melemahkan gagasan serta budaya perlawanan di negara-negara kawasan agar dapat menjalankan pengaruh politik dan keamanannya dengan lebih mudah. Menurutnya, setiap langkah dalam arah tersebut dapat menjadi awal bagi langkah berikutnya yang lebih berbahaya.

Ia melanjutkan: “Memiliki ‘musuh’ dan menghadapi permusuhan dari kubu arogansi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, ketika pemerintah-pemerintah di kawasan menciptakan suasana represif sehingga masyarakat yang berada di bawah tekanan tidak berani menyatakan penolakan terhadap pihak yang mereka anggap sebagai musuh, hal itu sangat berbahaya.”

Omidi berpendapat bahwa sepanjang sejarah, negara-negara Barat berhasil memperoleh keuntungan ketika masyarakat tidak menyadari atau mengabaikan apa yang ia sebut sebagai tindakan permusuhan mereka. Akibatnya, menurutnya, masyarakat tidak melakukan perlawanan dan akhirnya menghadapi penetrasi secara lunak serta berbagai langkah yang mengejutkan.

Ia menilai bahwa proses untuk mengabaikan keberadaan musuh kini tengah dijalankan di Irak melalui tekanan dan penggunaan kekuatan negara.

Dalam situasi tersebut, Omidi menyerukan kepada para pendukung kelompok perlawanan di Iran untuk melakukan tindakan solidaritas.

Ia mengusulkan agar dibuat materi media berupa gambar atau video pembakaran dan penginjakan bendera Amerika di jalan-jalan Iran, kemudian disampaikan kepada masyarakat pendukung perlawanan di Irak. Ia juga menyarankan agar dibuat pesan solidaritas kepada kelompok-kelompok perlawanan Irak.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membentuk hubungan yang lebih aktif antara pendukung perlawanan di Iran dan Irak. Waktu yang diusulkan untuk kegiatan itu adalah Kamis pada pekan tersebut.

Ia menulis: “Perlu kita ingat bahwa slogan dan simbol ‘Matilah Amerika’ merupakan slogan dan simbol bangsa Iran yang kini telah menyebar secara regional dan global. Kita harus mendukung dan menjaga pemikiran serta budaya kita di kawasan dan dunia.”

Menurut catatan tersebut, setelah dilakukan koordinasi dengan sejumlah aktivis masyarakat Irak dan pertemuan yang berlangsung sehari sebelumnya, disepakati untuk membangun interaksi masyarakat dan media antara aktivis Iran dan Irak.

Sehubungan dengan polemik mengenai penghinaan terhadap bendera Amerika dan sikap pemerintah Irak, para aktivis di Iran direncanakan membuat video yang menjelaskan mengapa mereka meneriakkan slogan “Matilah Amerika”. Video-video tersebut kemudian akan dikirim kepada rekan-rekan di Irak untuk diberi takarir bahasa Arab dan dipublikasikan.

Sebaliknya, para aktivis Irak juga akan membuat video serupa yang menjelaskan alasan mereka meneriakkan slogan tersebut. Video akan dikirim kepada pihak Iran untuk diberi takarir bahasa Persia dan kemudian disebarluaskan.

Karena itu, para aktivis budaya yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan internasional diajak membuat dan mengirimkan video berisi pandangan mereka agar pesan tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat di luar Iran.

Dalam pesan tersebut, para peserta dapat menyampaikan alasan di balik slogan “Matilah Amerika”, antara lain apa yang mereka pandang sebagai campur tangan, sabotase, penindasan, dan pelanggaran janji oleh Amerika terhadap Iran dan kawasan sejak sebelum Revolusi Islam hingga saat ini, serta tindakan Amerika di berbagai belahan dunia.

Pertemuan-pertemuan malam hari disebut sebagai salah satu kesempatan yang dinilai tepat untuk merekam materi tersebut. Peserta juga dapat menuliskan jawaban atas pertanyaan “Mengapa ‘Matilah Amerika’?” pada sebuah poster, kemudian memotretnya dan mengirimkannya.

Dalam seruan tersebut juga disebutkan bahwa peserta yang bersedia dapat membakar bendera Amerika dan mengirimkan dokumentasinya. Kegiatan direncanakan berlangsung sejak Rabu malam hingga Jumat malam.

Catatan itu menambahkan: “Aktivisme internasional bukanlah sesuatu yang aneh atau rumit. Sebagai wakil bangsa Iran, sampaikanlah suara dan perasaan bangsa kepada dunia. Produksi dilakukan oleh kami dan kalian, sementara penyebarannya akan dilakukan oleh rekan-rekan kami di Irak.”

Video yang dibuat diminta dikirim ke akun @popular_movement melalui aplikasi pesan Bale agar dapat diberi takarir dan dipublikasikan. Peserta yang memiliki kenalan di Irak juga dapat mengirimkan materi tersebut secara langsung kepada mereka.