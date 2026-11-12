New York Times: Amerika gagal memblokir perbatasan darat Iran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip New York Times, upaya diplomatik Amerika untuk meyakinkan Turki, Irak dan Pakistan untuk menutup perbatasan darat dengan Iran telah gagal.

Berdasarkan laporan ini, pejabat negara-negara tersebut telah memberitahu Washington bahwa memblokir titik penyeberangan perbatasan dengan Iran akan merugikan ekonomi mereka; karena komunitas perbatasan bergantung pada perdagangan dan lalu lintas antara kedua sisi perbatasan.

Negara-negara ini juga memperingatkan bahwa penutupan titik penyeberangan perbatasan dapat menyebabkan kerusuhan dan protes di wilayah perbatasan.

Dalam kaitan ini "Omar al-Waili" kepala Organisasi Titik Penyeberangan Perbatasan Irak mengumumkan bahwa titik penyeberangan perbatasan al-Shib dengan Iran setelah menyelesaikan tindakan teknis telah dibuka kembali mulai 10 November.

Ia juga mengumumkan penutupan sementara titik penyeberangan Mandali mulai 13 November untuk melakukan operasi perbaikan dan pemeliharaan.

Sebelumnya juga "Fuad Hussein" menteri luar negeri Irak telah mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Amerika telah meminta Baghdad untuk memblokir semua titik penyeberangan perbatasan dengan Iran kecuali dua titik penyeberangan; namun, ia menggambarkan pelaksanaan permintaan seperti itu sebagai sulit.