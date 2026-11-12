Syekh Naim Qassem: Agresi Israel terhadap Lebanon adalah bagian dari proyek berbahaya

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Manar, Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya pada Hari Syahid Hizbullah mengatakan: Pertama-tama saya menyambut Anda semua. Hari ini saya akan berbicara dalam dua bagian: bagian pertama tentang para syuhada dan bagian kedua tentang masalah politik. Kesyahidan adalah sumber kehormatan, kebanggaan, keberhasilan dan mencapai derajat tertinggi.

Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan pidatonya mengatakan: Agresi Israel terhadap Lebanon dan kawasan adalah agresi yang sepenuhnya didukung oleh Amerika dan merupakan bagian dari proyek besar dan berbahaya. Sebagian mengatakan bahwa orang Palestina memulai "Banjir Al-Aqsa" tetapi Inggris-lah yang memulai, dan pihak yang memulai adalah pihak yang mendirikan rezim perampas Israel ini pada tahun 1948. Proyek pada dasarnya adalah proyek pembantaian. Mereka membunuh dan mengusir, mengubah infrastruktur dan membuat jutaan orang mengungsi untuk mendirikan rezim perampas ini.

Syekh Naim Qassem dengan menyinggung kesunyian masyarakat dunia terhadap pembantaian di Gaza mengatakan: Tidak ada seorang pun yang bereaksi terhadap apa yang terjadi di Gaza dan kesyahidan serta luka 250 ribu pria, wanita dan anak-anak dan kehancuran rumah, dan semua peristiwa ini terjadi di depan mata dunia. Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang kezaliman rakyat Gaza dan semua mendukung Israel dan haknya untuk membela diri. Di mana seruan global dan seruan bangsa-bangsa dan seruan yang efektif terhadap perkembangan di Gaza? Sebagian melakukan pawai dan demonstrasi mendukung Gaza dan kami sangat berterima kasih kepada mereka tetapi di mana negara-negara besar dan di mana organisasi terhadap kejahatan ini?

Ia menambahkan: Mereka mengatakan bahwa masalahnya ada di Lebanon dan masuknya perlawanan dalam mendukung tetapi masalahnya ada pada pendudukan. Pendudukan mencari ekspansi, dan dukungan terhadap Gaza tidak menimbulkan masalah. Pendudukan ada dan berusaha memperluasnya; dukungan bukanlah penyebab peristiwa Lebanon. Perlawanan adalah reaksi, konfrontasi dan pembebasan.

Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan: Hari ini kita menyaksikan pembangkangan Amerika dan kejahatan Israel dan mereka mencari agresi terhadap Iran. Amerika dan Israel-lah yang memulai agresi di depan mata dunia dan Iran Islam berhak untuk melawan. Di hadapan bahaya besar ini harus melawan agresi dan ini membutuhkan perlawanan tentara, rakyat dan perlawanan dan siapa pun yang mampu membawa senjata di kawasan. Di Lebanon harus ada tindakan nasional dalam rangka mendukung kedaulatan dan pertahanan dengan kerja sama dan kita tidak boleh membiarkan musuh menguasai kita. Kita menghadapi agresi Israel yang berbahaya dan tindakan ekspansionisnya. Agresi dari rezim kriminal yang dibenci umat manusia dan dunia.