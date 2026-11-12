Kritik pedas anggota parlemen Italia terhadap keterlibatan Roma dengan rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip situs Italia "Il Fatto Quotidiano", Angelo Bonelli, anggota parlemen dari partai oposisi pemerintah "Aliansi Hijau dan Kiri" di parlemen Italia, dalam sidang tanya jawab dengan Antonio Tajani, menteri luar negeri negara itu, mengajukan pertanyaan tentang situasi kesehatan yang memburuk di Gaza dan tindakan pemerintah Italia dalam kaitan ini.

Ia juga dengan menyinggung kehadiran "Eitan Zeev", pemukim Zionis di Italia, mempertanyakan pertemuannya dengan Matteo Salvini, wakil perdana menteri Italia.

Berdasarkan laporan ini, Laura Boldrini, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Italia, adalah salah satu anggota parlemen oposisi lainnya yang mengkritik pedas pemerintah negara itu karena tidak mengecam kekerasan pemukim Zionis di Tepi Barat.

Boldrini dengan menujukan kepada Tajani mengatakan: Bagaimana bisa menoleransi perilaku tidak manusiawi dan merendahkan ini terhadap rakyat Palestina dan bahkan tidak menggerakkan satu jari pun?

Ia juga dengan menyatakan apa yang telah dilakukan "delegasi perdamaian" yang Italia menjadi bagiannya hingga sekarang, mencatat: Titik penyeberangan Jalur Gaza harus dibuka kembali dan bantuan kemanusiaan harus segera masuk ke wilayah ini.