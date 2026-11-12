Klaim kosong Trump tentang perang terhadap Iran pada upacara Hari Veteran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika, pada upacara peringatan para veteran membela perang terhadap Iran dan menyebut Iran sebagai pemula perang ini.

Berdasarkan laporan ini, pada upacara ini menteri perang Amerika ditegur oleh garda angkatan darat karena tidak menghormati sebagaimana mestinya di dekat makam Prajurit Tak Dikenal.

Trump dalam pidatonya di pemakaman nasional Arlington dekat Washington mengklaim: "Keberanian dan keterampilan militer terkemuka Amerika kami luar biasa dalam segala hal."

Ia melanjutkan klaimnya: "Ketika perang ini berakhir — yang akan segera terjadi — dunia akan menjadi tempat yang lebih aman dan lebih baik, lebih tenang dan jauh dari bahaya yang terpaksa kami tanggung."

Trump dalam pernyataannya dengan mengklaim bahwa Washington tidak memulai perang terhadap Iran dan bahwa Teheran-lah yang sejak 1979 berperang dengan Amerika, mengklaim: Pasukan Amerika berusaha mencegah Iran memperoleh kemampuan membuat senjata nuklir.

Menurut laporan yang ada dan berdasarkan statistik Pentagon, agresi Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran pada 28 Februari mengakibatkan tewasnya 23 tentara Amerika dan terlukanya ratusan orang.