Al-Nujaba: Tidak ada bandara di Irak yang boleh ditutup untuk Iran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip situs informasi Al-Nujaba Irak, «Nazim al-Saidi» ketua dewan eksekutif gerakan Nujaba Irak, pada upacara peringatan kesyahidan Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan: Di kawasan ini berlangsung konflik ideologis dan geopolitik yang kompleks yang tujuan musuh adalah keruntuhan poros perlawanan dan pemaksaan tatanan dunia baru dengan menggunakan kekuatan.

Dia menambahkan: Keteguhan mujahidin Muslim di poros perlawanan dengan kepemimpinan Iran adalah faktor terpenting dalam menggagalkan proyek-proyek hegemonik. Menurut kesaksian sejarah, siapa pun yang meletakkan senjatanya telah dikhianati. Amerika dan rezim Zionis tidak memberikan jaminan apa pun dan hanya memahami bahasa kekuatan.

Dia berkata: Amerika dengan dalih keamanan nasional mengklaim hak untuk menempatkan pangkalan di seluruh dunia; tetapi Syiah Irak diminta untuk melepaskan senjata dan keamanan mereka di hadapan musuh yang agresif dan zalim!

Dia menambahkan: Pernyataan kecaman dan ekspresi kebencian tidak cukup, dan membatasi diri pada oposisi media adalah penghindaran yang jelas dari tanggung jawab moral dan politik.

Dia menegaskan: Kami menuntut diadakannya sidang parlemen yang luar biasa dan mendesak untuk mencegah partisipasi Irak dalam sanksi zalim terhadap Iran. Negara harus dibersihkan dari kehadiran Amerika dan aset Irak dibebaskan. Jika parlemen menunda, tuntutan kami adalah penangguhan keanggotaan anggota parlemen dari faksi oposisi dan penghentian aktivitas menteri mereka di pemerintahan.

Dia menegaskan: Semua bandara Irak harus terbuka untuk penerbangan Iran dan sebaliknya, dibersihkan dari perusahaan Inggris dan jaminan keamanan dan pemeliharaan mereka sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan domestik.

Al-Saidi berkata: Rencana musuh untuk mengimbangi kekalahan di lapangan adalah menyeret lembaga keamanan ke dalam konfrontasi dengan perlawanan dan menyalakan fitnah sektarian. Para penyerah dengan dalih realisme politik membenarkan infiltrasi dan kompromi; tetapi posisi dasar kami adalah membantu yang tertindas.

Dia menyatakan: Kami menegaskan bahwa perlawanan masih berdiri dan Hashd juga akan tetap ada. Upaya para syuhada dan mujahidin adalah satu-satunya jaminan kedaulatan dan stabilitas Irak.