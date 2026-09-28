Jerman menekankan dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional terhadap tekanan Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Anadolu, Johann Wadephul, Menteri Luar Negeri Jerman, mengatakan negaranya bersama mitra internasionalnya akan mendukung Mahkamah Pidana Internasional agar lembaga ini tetap dapat menjalankan tugasnya.

Dengan menyebut peningkatan tekanan terhadap lembaga-lembaga internasional, dia menekankan bahwa dukungan terhadap Mahkamah bagi Jerman bukan hanya masalah kebijakan luar negeri, tetapi bagian dari tanggung jawab historis negara ini.

Amerika tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan dalam beberapa tahun terakhir telah memberlakukan sanksi terhadap lembaga ini dan pejabatnya. Donald Trump juga minggu lalu di Majelis Umum PBB meminta negara-negara anggota untuk keluar dari Mahkamah.