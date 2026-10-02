Pasukan Yaman Maju di Selatan Taiz; Jalur Logistik Kelompok yang Disebut Pro-Saudi Terputus

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pasukan bersenjata Yaman pada Kamis dilaporkan mencapai kemajuan signifikan di sejumlah front di kawasan pedesaan bagian selatan Provinsi Taiz. Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa pertempuran di provinsi itu semakin mendekati tahap penentuan.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, pertempuran di Provinsi Taiz juga meluas dari front selatan menuju wilayah barat dan utara.

Laporan itu menyebut pasukan bersenjata Yaman telah menguasai sekitar 90 persen front di wilayah pedesaan selatan Taiz, termasuk jalur-jalur logistik utama yang menghubungkan Provinsi Taiz dengan Aden serta jalur penghubung antara kota At-Turbah dan Taiz.

Kondisi tersebut dilaporkan menyebabkan sejumlah posisi kelompok bersenjata yang oleh Al-Akhbar disebut sebagai kelompok pro-Saudi terisolasi dan jalur komunikasi mereka terputus.

Kemajuan pasukan tersebut membentang dari front selatan Taiz hingga kawasan Al-Mudharabah di bagian barat Provinsi Lahij. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok bersenjata pro-Saudi dilaporkan mundur dari front Jabal Habasyi, Al-Ma'afir, dan Asy-Syamaitain.

Pasukan bersenjata Yaman juga disebut berhasil memutus jalur dukungan militer yang datang dari Aden melalui jalur strategis Naqil Hayjah al-Abd, yang menghubungkan Taiz dengan Aden.

Pertempuran di Jalur Hayjah al-Abd

Sumber-sumber lapangan yang dikutip Al-Akhbar mengatakan bahwa pada Kamis malam, setelah pertempuran sengit, pasukan Yaman berhasil menguasai Pasar Ar-Rubu' yang terletak di bagian bawah jalur Hayjah al-Abd, di ujung selatan Provinsi Taiz.

Menurut sumber tersebut, pertempuran itu menyebabkan jalur logistik utama terputus sehingga pasukan lawan terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Adh-Dhuha.

Sumber yang sama juga mengklaim bahwa pesawat tempur Saudi melancarkan sejumlah serangan udara terhadap kawasan tersebut dalam upaya mengubah situasi di lapangan.

Namun, salah satu jembatan utama di jalur Hayjah al-Abd dilaporkan terkena serangan, yang pada akhirnya menyebabkan terputusnya jalan penghubung Taiz–Aden.

Pertempuran Meningkat di Sekitar Kota At-Turbah

Sementara itu, sumber-sumber militer yang dikutip Al-Akhbar menyatakan bahwa bentrokan antara pasukan bersenjata Yaman dan kelompok bersenjata pro-Saudi semakin intensif di sekitar kota At-Turbah, pusat kawasan Al-Hujariyah.

Perkembangan tersebut terjadi setelah pasukan Yaman bergerak menuju kawasan Bab an-Najd, menguasai Gunung Al-Maswari dan wilayah Daba' ad-Dakhil, serta mencapai desa-desa Sya'b ad-Darahim.

Sumber-sumber itu menyebut kawasan Bab an-Najd, yang dilaporkan baru dikuasai pasukan Yaman dalam beberapa jam sebelumnya, merupakan titik penting untuk menguasai kota At-Turbah.

Wilayah tersebut terletak di sebelah barat kota dan menghubungkannya dengan daerah Sabr, As-Silw, dan Sami'.

Menurut sumber yang sama, pasukan Yaman juga bergerak maju dari kawasan As-Safiyah dengan tujuan menguasai jalan penghubung antara At-Turbah dan Taiz.

Mediasi Suku dan Meluasnya Pertempuran

Perkembangan militer tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya para mediator suku untuk mengeluarkan sejumlah wilayah di Al-Hujariyah dan Sami' dari lingkaran pertempuran.

Berdasarkan informasi sumber-sumber lokal di Taiz, telah tercapai sejumlah kesepakatan antara beberapa syekh suku yang bersekutu dengan pasukan bersenjata Yaman dan para pemimpin suku lainnya di pedesaan selatan Taiz.

Kesepakatan tersebut dilaporkan membuat beberapa kawasan mengambil posisi netral dan tidak ikut terlibat dalam pertempuran.

Sumber-sumber lokal juga mengatakan bahwa pertempuran yang sebelumnya terkonsentrasi di front selatan Taiz kini telah meluas ke front timur dan barat provinsi tersebut.

Menurut laporan Al-Akhbar, kondisi ini menunjukkan bahwa pertempuran semakin mendekati fase penentuan, terutama karena sejumlah basis utama kelompok bersenjata pro-Saudi di dalam kota Taiz dan beberapa kawasan pinggiran barat dilaporkan mulai terkepung.

Laporan Serangan Rudal terhadap Fasilitas Minyak Saudi

Dalam perkembangan terpisah namun berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah media dan platform Saudi melaporkan adanya serangan terhadap beberapa fasilitas minyak strategis di wilayah timur Arab Saudi.

Fasilitas yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Khurais, Abqaiq, Al-Jubail, kompleks Ghawar, serta kompleks gas di ladang minyak Ain Dar. Menurut laporan tersebut, fasilitas-fasilitas itu menjadi sasaran serangan rudal dalam skala besar.

Hingga laporan itu ditulis, pejabat Saudi disebut belum memberikan pernyataan mengenai serangan tersebut.

Sementara itu, citra satelit yang dikaitkan dengan organisasi Eropa EUMETSAT disebut menunjukkan adanya kebakaran serta kepulan asap besar dari kawasan ladang minyak Ghawar, salah satu ladang minyak penting Arab Saudi.

Sebelumnya, sejumlah media Yaman juga melaporkan bahwa kawasan Ain Dar, salah satu dari empat titik penting di ladang minyak tersebut, menjadi sasaran serangan pada dini hari.

Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, ladang minyak Ghawar saat ini menghasilkan sekitar 3,8 hingga 3,9 juta barel minyak mentah per hari, atau mendekati setengah dari produksi minyak harian bersih Arab Saudi. Produksi minyak harian Saudi pada Agustus disebut rata-rata sekitar 8,24 juta barel.

Pasukan bersenjata Yaman belum menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Namun, sumber-sumber Yaman yang dikutip Al-Akhbar mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Arab Saudi mereka pandang sebagai bagian dari hak untuk memberikan respons langsung terhadap serangan yang menurut mereka dilakukan Saudi terhadap infrastruktur Yaman.