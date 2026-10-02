Yayasan Syiah Amerika Peringatkan Kondisi Keamanan Kritis Masjid-Masjid di Seluruh Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Yayasan Syiah Amerika (SMF) dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa gelombang ancaman dan serangan terhadap masjid serta warga Muslim di berbagai wilayah Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan lembaga-lembaga Islam.

Berdasarkan laporan tersebut, sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat 38 kasus ancaman dan serangan terhadap umat Islam, yang menurut SMF menunjukkan meningkatnya tingkat ancaman fisik terhadap komunitas Muslim di Amerika Serikat.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di kawasan Washington dan berkaitan dengan ADAMS Center, sebuah pusat Islam di Virginia Utara. Setelah ditemukan sebuah pesan di halaman Instagram pusat tersebut yang berisi niat seseorang untuk mengirim bahan peledak ke salah satu acara, polisi memulai penyelidikan.

Penyelidikan tersebut akhirnya mengidentifikasi dan menangkap seorang pria berusia 50 tahun bernama Adam Sayer, yang kemudian didakwa atas tuduhan mengancam melakukan pengeboman.

Di negara bagian California, jaksa federal juga mendakwa seorang pria berusia 60 tahun bernama Louis White karena mengirim surat ancaman kepada Islamic Center of Temecula Valley.

Surat tersebut dilaporkan memuat ancaman untuk melakukan pembunuhan massal terhadap umat Islam serta gambar yang dianggap menghina. Setelah penyelidikan federal, aparat menggeledah rumah tersangka dan menemukan beberapa senjata yang tidak memiliki izin, termasuk sebuah senapan semiotomatis tanpa nomor seri.

Kasus lainnya terjadi pada September di Troy, Michigan. Seorang pria berusia 79 tahun bernama Peter Hamilton Northup dilaporkan mengancam akan membunuh empat pria Muslim yang sedang berbincang mengenai Islam dan Al-Qur’an di dekat sebuah perpustakaan umum.

Ia kemudian menghadapi dakwaan pidana terkait kejahatan bermotif kebencian. Polisi juga menemukan dan menyita 19 pucuk senjata dari rumahnya.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman kriminal secara langsung. Di Texas, buletin keamanan Yayasan Syiah Amerika juga menyinggung serangan dan tekanan di dunia maya terhadap para pelajar Muslim dan organisasi-organisasi Islam di sekolah menengah negeri.

Laporan tersebut juga menyebut sebuah peristiwa di Plano, ketika sekitar 50 orang berkumpul berhadapan dengan peserta kegiatan Asosiasi Islam Collin County. Situasi tersebut dikelola dengan kehadiran dan patroli aparat penegak hukum.

Laporan SMF mengingatkan bahwa perlu dibedakan antara protes verbal atau kritik yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat dengan ancaman kekerasan dan pengeboman yang berbahaya.

Meskipun pernyataan ketidaksetujuan atau aksi demonstrasi tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana, ancaman serius terhadap nyawa maupun ancaman pengeboman membutuhkan intervensi serius dari aparat penegak hukum dan keamanan.

Dalam konteks tersebut, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Amerika Serikat merekomendasikan pendekatan keamanan berlapis untuk melindungi tempat-tempat ibadah.

Rekomendasi itu antara lain mencakup penunjukan petugas yang bertanggung jawab atas keamanan, penyusunan rencana tanggap darurat, penilaian terhadap titik-titik kerentanan, serta perlindungan terhadap berbagai bagian pusat keagamaan dan sekolah yang berafiliasi dengannya.

Pada bagian akhir laporan, Rahat Hussain, Direktur Eksekutif Yayasan Syiah Amerika, menegaskan bahwa komunitas Muslim perlu memiliki perencanaan keamanan yang serius tanpa terjebak dalam rasa takut atau menarik diri dari kehidupan publik.

Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang kuat dengan kepolisian serta memberikan pelatihan kepada staf dan pengelola lembaga Islam agar kegiatan keagamaan dan sosial komunitas Muslim dapat terus berlangsung dengan aman.