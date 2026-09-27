Taliban Tutup Klinik Fatimah az-Zahra Sa di Kabul Barat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sejumlah sumber di Kabul mengatakan pasukan Kementerian Kehakiman Taliban pada hari ini, Minggu, 27 September 2026, menutup Klinik Fatimah az-Zahra Sa di Kabul Barat.

Menurut sumber-sumber tersebut, pasukan kementerian mendatangi lokasi, menghentikan aktivitas klinik, dan menutup gedung tersebut.

Klinik Fatimah az-Zahra Sa merupakan salah satu pusat layanan kesehatan yang berkaitan dengan komunitas Syiah Afghanistan. Berdasarkan informasi yang tersedia, klinik tersebut dibangun dengan dukungan Republik Islam Iran dan selama ini memberikan layanan kesehatan kepada warga Kabul.

Langkah ini dilakukan ketika dalam beberapa bulan terakhir Kementerian Kehakiman Taliban juga telah menghentikan kegiatan sejumlah pusat penting keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan yang berkaitan dengan komunitas Syiah dan Hazara di Afghanistan.

Sebelumnya, Hauzah Ilmiah Khatam al-Nabiyyin Saw, Kompleks Ilmiah dan Kebudayaan Khatam al-Anbiya Saw, serta beberapa pusat Syiah lainnya di Kabul juga ditutup oleh pasukan yang berada di bawah Kementerian Kehakiman Taliban.

Selain itu, muncul pula laporan mengenai penahanan sejumlah pengelola dan aktivis yang terkait dengan pusat-pusat tersebut.

Dalam beberapa kasus, Taliban menyebut persoalan kepemilikan tanah serta tuduhan “aktivitas anti-Emirat” sebagai alasan di balik tindakan mereka.

Hingga kini, Kementerian Kehakiman Taliban belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penutupan Klinik Fatimah az-Zahra Sa.