Posisi senator Amerika tentang berakhirnya perang melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, Hakim Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika menegaskan: Demokrat akan melanjutkan upaya mereka untuk mengakhiri perang melawan Iran jika menang dalam pemilihan sela November mendatang.

Ia sebelumnya juga mengatakan: Perang sembrono dan mahal yang dimulai dengan keputusan sebelumnya melawan Iran telah gagal, dan waktunya telah tiba untuk perubahan mendasar.

Jeffries, menyerukan penghentian agresivitas negaranya terhadap Iran, mengatakan: Sudah cukup; akhiri perang pilihan yang tidak perlu dan gagal ini yang dilancarkan Partai Republik terhadap Iran.

Ia menegaskan: Operasi "Kekalahan Epik" di Iran telah menjadi bencana bagi rakyat Amerika, dan dolar pembayar pajak harus digunakan untuk membuat hidup rakyat Amerika lebih terjangkau dan bukan untuk melanjutkan perang tanpa akhir lainnya di Timur Tengah.