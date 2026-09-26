Al-Amiri: Pemerintah Irak tidak boleh mengikuti sanksi udara Amerika terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Ahd, Hadi al-Amiri, Sekretaris Jenderal organisasi Badr Irak dalam pidatonya mengumumkan: Kami dengan tegas menolak dan mengutuk blokade tidak adil yang diterapkan Amerika terhadap Iran, terutama pembatasan terbaru dalam hal perjalanan udara.

Sekretaris Jenderal organisasi Badr Irak kemudian menambahkan: Kami meminta pemerintah Irak untuk tidak mengikuti keputusan tidak adil ini; karena masalah ini dianggap sebagai ujian pertama untuk mencapai kedaulatan penuh dan menyeluruh.

Ini terjadi sementara Adil Abdul-Mahdi juga pagi ini di halaman pribadinya menulis: Menutup bandara Irak terhadap penerbangan Iran adalah «kesalahan besar» dan kemunduran dari kedaulatan nasional. Menutup bandara Irak terhadap tetangga, sekutu dan teman kami, adalah kesalahan besar dan kemunduran dari kedaulatan nasional dan mengorbankan kepentingan dan masa depan nasional kami.

Sebelumnya juga Sekretaris Jenderal gerakan Nujaba Irak dalam memprotes kelanjutan pembatasan penerbangan antara Irak dan Republik Islam Iran telah mengancam bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, ia akan mengajak rakyat Irak, mukab Husseini dan pelayan para peziarah untuk melakukan aksi duduk di bandara Irak.