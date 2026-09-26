Havana: Sanksi adalah ancaman, bukan Kuba; kami berdiri untuk membela diri

Menurut laporan kantor berita Abna, Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba hari ini Sabtu pada sesi ke-81 Majelis Umum PBB dalam pidatonya mengumumkan: Apa yang Amerika lakukan terhadap Kuba adalah hukuman kolektif. Beberapa hari lalu presiden Amerika Serikat dari tempat yang sama mengumumkan bahwa Kuba adalah negara yang gagal. Jika Kuba adalah negara yang gagal, mengapa Amerika menerapkan pembatasan luas, termasuk larangan bahan bakar dan sanksi lain terhadap kami? Perilaku Amerika melanggar hukum dan juga Piagam San Francisco.

Menteri Luar Negeri Kuba melanjutkan: Sanksi Amerika menyebabkan kematian pemuda Kuba dan menimbulkan kerusakan. Tetapi Kuba dengan tekad dan kehendak berdiri untuk membela diri. Tekanan disertai dengan serangan media yang brutal terhadap rakyat Kuba. Perwakilan Amerika telah mengatakan secara terbuka bahwa mereka ingin mengambil Kuba dan menguasainya dan menguasai ekonominya dan ini sangat disayangkan.

Bruno Rodriguez kemudian menambahkan: Tujuan jelas Amerika adalah untuk menanamkan kepada Kuba bahwa ia harus berada di bawah dominasi negara ini, tetapi ini adalah kejahatan. PBB dan anggotanya tahu bahwa Kuba adalah cinta damai. Juga memainkan peran aktif dalam mendukung PBB. Kuba bukan ancaman. Yang dianggap ancaman adalah blokade dan sanksi.

Ia kemudian menekankan: Kami selalu siap untuk berdialog dengan Amerika agar dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan perbedaan di antara kami berdasarkan saling menghormati dan hak kedaulatan. Kami siap untuk pertukaran perdagangan dengan perusahaan Amerika dan juga perusahaan dari negara lain di dunia. Kami secara aktif bekerja pada masalah yang dihadapi negara kami, dan dalam proses perubahan ini, kami bergerak maju berdasarkan model sosial dan ekonomi berdasarkan pengalaman historis.

Ini terjadi sementara delegasi Amerika bersamaan dengan dimulainya pidato «Bruno Rodriguez», Menteri Luar Negeri Kuba, meninggalkan aula Majelis Umum PBB.