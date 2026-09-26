Tekanan Amerika Serikat terhadap negara-negara untuk membuat mereka bergabung dengan sanksi terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat dengan meningkatkan tekanan pada berbagai negara berusaha membatasi hubungan keuangan, perbankan dan transportasi Iran dengan dunia dan mengisolasi Teheran lebih jauh.

Seorang pejabat lama bank Citi yang sekarang bekerja di Kementerian Keuangan Amerika Serikat, dalam perjalanan rahasia ke beberapa negara telah memperingatkan bahwa melanjutkan kerja sama dengan Iran dapat memiliki konsekuensi keuangan bagi negara-negara ini.

Berdasarkan laporan ini, pejabat Amerika Serikat telah meminta negara-negara untuk menghentikan penerbangan terkait Iran dan memutus atau membatasi hubungan bank mereka dengan lembaga keuangan Iran. Washington menggunakan tuas akses negara-negara ke sistem keuangan Amerika Serikat untuk memberikan tekanan pada mitra dagang Iran.

Wall Street Journal menulis bahwa kampanye tekanan ini bahkan menargetkan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki keinginan untuk sepenuhnya bergabung dengan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Tujuan pemerintah Trump, melalui pembatasan saluran perbankan, perdagangan dan transportasi, adalah mengurangi sumber pendapatan dan akses Iran ke ekonomi global.

Surat kabar ini juga melaporkan bahwa tekanan Amerika Serikat telah meningkat dalam situasi di mana perang antara Iran dan Amerika Serikat dan pembatasan yang diterapkan di Selat Hormuz telah mempengaruhi perdagangan dan transportasi regional.