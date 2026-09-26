Trump menolak proposal Iran untuk membuka Selat Hormuz!

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Al-Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat hari ini Sabtu dengan mengulangi posisi bermusuhan terhadap Teheran mengklaim: Saya menolak proposal Iran.

Berdasarkan pengumuman media ini, Presiden Amerika Serikat meskipun memiliki pengalaman kegagalan «tekanan maksimum» terhadap Iran pada periode pertama kepresidenannya, mengklaim: Saya menolak kesepakatan apa pun di mana Iran karena mengalami kerugian berat, mencari dimulainya kembali perdagangan segera!

Donald Trump bertentangan dengan laporan resmi yang diterbitkan bahwa Selat Hormuz ditutup karena munculnya ketidakamanan dari pihaknya setelah agresi ilegal terhadap Iran dan juga dengan tujuan mempengaruhi pasar energi, mengklaim: Kami mencapai kemenangan besar dan memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Jumlah besar minyak melewati Selat Hormuz, dan tadi malam 29 kapal melewatinya!

Ia dalam upaya membebaskan dirinya dari menciptakan krisis bahan bakar di negara-negara Barat yang terjadi setelah Selat strategis Hormuz menjadi tidak aman, mengklaim: Iran ingin segera membuka Selat Hormuz, karena telah mengalami kerugian berat! Iran menginginkan kesepakatan, dan saya juga suka membuat kesepakatan, tetapi proposal ini tidak dapat diterima. Teheran mengalami kerugian karena tidak menerima dana, sementara sumber pendapatannya disediakan melalui Selat Hormuz. Iran dengan menutup Selat Hormuz telah menjebak dirinya dalam jalan buntu, dan kami telah menerapkan blokade paling ketat dalam sejarah militer terhadapnya. Kami telah membuat dinding baja di sekitar Selat Hormuz, dan Iran karena blokade ini, tidak lagi memiliki uang!

Trump dalam menjawab pertanyaan wartawan bahwa «Apakah Anda hanya ingin media yang mendukung Anda?», berusaha menyebut media yang mengungkap ketidakmampuannya seperti ini: Saya menginginkan berita nyata, bukan berita palsu seperti Anda. Saya mencintai pers bebas. Yang tidak saya sukai adalah pers palsu!