Bin Farhan: Keamanan Teluk Persia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan kawasan dan dunia

Menurut laporan kantor berita Abna, Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi hari ini Sabtu pada sesi ke-81 Majelis Umum PBB dalam pidatonya mengumumkan: Keamanan kawasan Teluk Persia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan kawasan dan dunia. Pemulihan rantai pasokan global adalah tanggung jawab bersama. Upaya untuk membangun keamanan di kawasan tidak dapat didasarkan pada dominasi atau pemaksaan pengaruh.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi tanpa menyebut tindakan murni defensif Teheran dalam menargetkan fasilitas dan pangkalan militer Amerika sebagai pembalasan atas agresi terhadap Iran dari wilayah negaranya, mengklaim: Bersama dengan negara-negara lain di kawasan, kami menjadi sasaran agresi tanpa ampun Iran!

Faisal bin Farhan tanpa mengutuk kejahatan rezim Israel di kawasan sebagai satu-satunya pemilik gudang senjata nuklir tanpa pengawasan, melanjutkan: Kami menekankan pentingnya menjamin secara menyeluruh dan berkelanjutan setiap pengaturan keamanan untuk kawasan. Kami menekankan perlunya kawasan bebas dari senjata pemusnah massal dan ditempatkannya fasilitas nuklir damai di bawah pengawasan internasional. Kelanjutan perluasan permukiman Israel yang ilegal dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Kami menolak setiap upaya pemindahan paksa atau perubahan status quo di wilayah Palestina. Perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya akan terwujud melalui pelaksanaan solusi dua negara dan pendirian negara Palestina. Kelanjutan penderitaan rakyat Palestina dan penghalangan pengiriman bantuan ke Gaza dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ia yang tidak ingin menyebut agresi Riyadh terhadap rakyat Yaman, mengklaim: Kami menekankan perlunya stabilitas di Yaman dan perlindungan warga sipil. Kami meminta masyarakat internasional untuk mengutuk dan menolak tindakan Houthi (tentara dan pejuang Yaman) di Laut Merah dan Selat Bab-el-Mandeb!

Bin Farhan mengatakan: Penyelesaian krisis Sudan harus bergantung pada proses internal agar keamanan dan stabilitas rakyat diperkuat.

Pejabat Saudi ini bahkan tanpa menyebut agresi ilegal Amerika dan rezim Israel terhadap wilayah Iran dan ketidakstabilan Selat Hormuz yang strategis, dengan mengambil posisi demagogis mengatakan: Ancaman terhadap pelayaran internasional dapat mempengaruhi ekonomi global. Kami menekankan pentingnya menjamin kebebasan pelayaran di semua jalur air internasional. Selat Hormuz harus kembali ke kondisi operasional sebelum perang tanpa memaksakan biaya apa pun.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi melanjutkan: Kami mendukung upaya untuk mengurangi ketegangan terutama tindakan Qatar dan Pakistan yang membantu memulihkan stabilitas. Juga, kami mendukung kedaulatan dan keamanan Irak dan menekankan bahwa wilayah negara ini tidak boleh berubah menjadi platform untuk melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga.