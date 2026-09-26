Protes orang Irak dalam mengutuk pembatasan penerbangan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, penduduk provinsi Basra dan Baghdad hari ini sore dengan mengadakan demonstrasi rakyat, memprotes keputusan yang terkait dengan pembatasan penerbangan antara Irak dan Iran.

Penyelenggara demonstrasi ini menggambarkan tindakan terbaru sebagai sejalan dengan tuntutan Amerika Serikat dan sejalan dengan sanksi Amerika terhadap Republik Islam Iran dan meminta pemerintah Irak untuk menentang keputusan ini.

Protes ini semakin intensif sementara beberapa tokoh politik Irak juga bereaksi terhadap pembatasan ini.

Dalam konteks ini, anggota parlemen Basra sambil mengumumkan dimulainya proses pengumpulan tanda tangan untuk mengadakan sidang darurat di parlemen, meminta kehadiran perdana menteri, menteri transportasi dan kepala Organisasi Penerbangan Sipil.

Massa demonstran yang hadir di pusat Baghdad juga meneriakkan: «Jika kalian tidak bisa mencapai Mosul, biarkan dia berperang dengan kami!» Massa di pusat Baghdad dalam demonstrasi dengan slogan-slogan seperti «Tidak, tidak untuk blokade!» menolak larangan penerbangan dengan Republik Islam dan mengutuk keputusan pemerintah yang sejalan dengan tekanan Amerika.