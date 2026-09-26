Reaksi Dosen dan Pelajar Agama Irak atas Pembatalan Penerbangan Iran: Jangan Korbankan Hubungan Persaudaraan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Para dosen dan pelajar agama Irak yang tinggal di Qom mengecam pembatalan penerbangan Iran oleh pemerintah Irak.

Sejumlah dosen dan pelajar ilmu agama Irak yang bermukim di Kota Suci Qom, dalam sebuah pernyataan, menilai keputusan pemerintah Irak untuk menangguhkan penerbangan Iran bertentangan dengan independensi politik Irak dan berdampak buruk terhadap hubungan persaudaraan kedua negara.

Berikut isi pernyataan tersebut:

Allah Swt berfirman: “Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, yang menyebabkan api neraka menyentuh kalian.”

QS. Hud: 113

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw: “Barang siapa bangun di pagi hari dan tidak peduli terhadap urusan kaum Muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka.”

(Wasa’il al-Syiah, jilid 11, hlm. 559)

Kami, sejumlah dosen dan pelajar ilmu agama Irak di Kota Suci Qom, berdasarkan tanggung jawab agama, moral, dan hukum, dengan tegas mengecam larangan yang diberlakukan terhadap Organisasi Penerbangan Sipil Republik Islam Iran untuk menggunakan wilayah udara Irak serta penangguhan penerbangan Iran.

Keputusan yang tidak adil dan tidak bijaksana ini, yang menurut pernyataan tersebut diambil sebagai respons terhadap tekanan dan dikte Amerika Serikat, melampaui batas sebuah keputusan administratif dan secara langsung melanggar independensi politik Irak serta kehormatan pengambilan keputusan yang mandiri.

Dampak kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga menjangkau warga sipil yang tidak bersalah: pasien yang menunggu perjalanan, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, peziarah yang hendak mengunjungi tempat-tempat suci, serta keluarga-keluarga yang terikat oleh hubungan agama, kekerabatan, dan sejarah.

Tidak adil dan tidak terhormat apabila beban dari sebuah keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang, menurut pernyataan ini, membunuh bangsa-bangsa dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, justru dibebankan kepada orang-orang tersebut.

Irak, dengan sejarah, kedudukan, dan pengaruhnya, terlalu besar untuk tunduk dalam pengambilan keputusan, dan terlalu mulia untuk membiarkan wilayah udaranya menjadi jalur bagi kehendak musuh Amerika.

Ikatan agama, hubungan bertetangga, sejarah, dan kepentingan bersama yang mempersatukan rakyat Irak dan Iran tidak seharusnya menjadi sandera perhitungan dan konflik kekuatan-kekuatan internasional.

Sembari mengecam dan menolak langkah ini, kami juga tidak boleh melupakan sikap-sikap Republik Islam Iran terhadap rakyat Irak.

Negara ini telah mempersembahkan putra-putra terbaiknya, darah mereka telah bercampur dengan darah para syahid kami di Irak, dan seluruh sumber dayanya telah dikerahkan untuk memberikan jasa-jasa yang langgeng dan tidak terlupakan.

Tidak dapat diterima apabila jasa-jasa tersebut dibalas dengan tindakan apa pun yang merusak hubungan persaudaraan dan kepentingan bersama.

Kami juga memperingatkan dampak dari berlanjutnya penggunaan lembaga-lembaga negara dan institusinya untuk menerapkan kebijakan pengepungan dan sanksi yang diberlakukan oleh apa yang disebut dalam pernyataan ini sebagai musuh Amerika.

Bersikeras melanjutkan langkah semacam itu akan menciptakan preseden berbahaya bagi independensi pengambilan keputusan Irak, dan para pejabat terkait akan memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari arah kebijakan tersebut.

Sejumlah Dosen dan Pelajar Ilmu Agama Irak

13 Rabiul Tsani 1448 H | Kota Suci Qom