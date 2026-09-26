Dari Kebangkitan Hati Nurani Manusia hingga Pentingnya Membentuk Umat Islam / Referendum untuk Membela Negara Tidak Rasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, pada awal kuliah dars kharij fikihnya di tahun akademik baru, setelah memuji Allah Swt dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw, mengatakan:

“Kita bersyukur kepada Allah Yang Mahaagung karena kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai pelajaran. ‘Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.’ Pertama-tama kita harus memahami agama agar menjadi orang yang beragama, kemudian jika mendapat kesempatan, kita dapat menjalankan peran sebagai pembimbing.”

Tugas Para Ulama: Dakwah, Pendidikan dan Pembinaan

Ayatullah Ramazani mengatakan bahwa para ulama agama menerima tugas dakwah, pendidikan, dan pembinaan dari para nabi Allah.

Ia mengatakan: “Para ulama agama memperoleh seluruh tugas ini dari para nabi Allah: tugas berdakwah, mengajar dan mendidik. Mereka harus menjadi penyampai agama, guru dan pendidik. Bahkan jika mereka telah menyucikan diri, mereka dapat menjadi pembawa kabar gembira, pemberi peringatan dan pelita yang menerangi.”

Ia menambahkan:

“Setiap orang sesuai dengan kemampuannya dan sebesar cahaya serta kebenaran yang telah diterimanya dapat memainkan peran dan melangkah dalam membimbing masyarakat.”

Semua Nabi Berupaya Membentuk Umat

Dengan menyinggung persoalan pembentukan umat dalam sejarah agama-agama, Ayatullah Ramazani mengatakan: “Kalian mengetahui bahwa seluruh nabi datang untuk membentuk umat, tetapi hal itu tidak sepenuhnya terwujud. Nabi Islam membentuk umat ini, kemudian berbagai peristiwa terjadi. Perselisihan dan perpecahan menyebabkan tercerai-berainya umat Islam.”

Ia melanjutkan: “Musuh-musuh Islam memanfaatkan perpecahan dan perselisihan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dari sinilah tercipta kondisi bagi penjarahan dan kehinaan umat Islam. Banyak peristiwa dan kejahatan terjadi sepanjang sejarah kehidupan umat Islam dan betapa banyak Muslim yang terbunuh akibat perselisihan tersebut.”

Peran Kolonialisme dalam Menciptakan Perpecahan di Kalangan Muslim

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, dengan menyinggung sejarah kolonialisme, mengatakan:

“Sistem kolonial memanfaatkan perselisihan di kalangan umat Islam. Bahkan boleh jadi sumber sebagian perselisihan tersebut adalah sistem kolonial itu sendiri. Jika kalian mempelajari sejarah kolonialisme Inggris Raya, kalian akan melihat bagaimana perpecahan diciptakan antara Sunni dan Syiah, kemudian di antara sesama pengikut Sunni dan juga di antara sesama pengikut Syiah.”

Ia menambahkan: “Dalam beberapa dekade terakhir, kita mengalami korban yang sangat besar di kalangan umat Islam akibat perselisihan tersebut.”

Membina dan Membangkitkan Umat hingga Menjangkau Penganut Berbagai Agama

Ayatullah Ramazani kemudian menyinggung peran Imam Khomeini dan Pemimpin Revolusi dalam membentuk dan membina umat Islam.

Ia mengatakan: “Imam kita membentuk umat ini setelah Revolusi karena beliau benar-benar meyakini umat tersebut, tujuan dan jalan itu, dan selama sepuluh tahun berupaya agar umat ini menjadi kokoh.”

Ia menambahkan: “Pemimpin Syahid selama 37 tahun membina umat mengenai bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupan, mengubah cara pandang kita dan memberikan kepada kita pandangan yang mendalam.”

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As melanjutkan: “Gerakan ini menjadi besar dan meluas hingga sebagian non-Muslim juga bergabung dengan umat ini. Karena itu kalian melihat non-Muslim, baik dari kalangan Kristen, agama-agama Ibrahim maupun agama-agama lainnya, Hindu dan Sikh, kini mengatakan bahwa kami memiliki banyak kesamaan dengan kalian dan kita harus memanfaatkan kesamaan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan besar.”

Ia kemudian menyinggung penyelenggaraan berbagai acara mengenang Pemimpin Syahid dan mendukung Iran di sejumlah negara.

“Di Pakistan, dalam beberapa acara jumlah peserta mencapai lebih dari 200 ribu orang. Di sejumlah negara terdapat acara dengan peserta 30 ribu, 40 ribu, atau 50 ribu orang. Itu baru jumlah peserta dalam salah satu dari puluhan acara.”

Ayatullah Ramazani mengatakan: “Setelah kesyahidan Pemimpin Syahid, terjadi suatu bentuk kebangkitan. Hati nurani manusia terbangun. Banyak orang yang sebelumnya mengira berada di jalan yang benar kemudian menyadari bahwa mereka berada di jalan yang keliru. Setelah kesyahidan beliau, mereka memahami bahwa jalan yang benar adalah jalan yang ditunjukkan Imam Besar dan Pemimpin Syahid kita, yang menempatkan kita di sisi yang benar dalam sejarah.”

Pentingnya Mendidik Ulama yang Memahami Zamannya di Hauzah

Ayatullah Ramazani mengatakan bahwa dalam kondisi baru, tanggung jawab hauzah menjadi lebih berat. “Terkait apa yang telah terjadi, tanggung jawab hauzah dalam bidang pendidikan dan pembinaan menjadi lebih berat. Institusi hauzah harus memainkan peran paling menonjol dalam mendidik ulama yang memahami zamannya.”

Ia menambahkan: “Ulama yang memahami zamannya harus mampu berdiri dan menghadapi berbagai serangan ketika menghadapinya. Dalam riwayat disebutkan: ‘Orang alim yang memahami zamannya tidak akan diserang oleh berbagai kerancuan.’ Karena itu tanggung jawab menjadi semakin berat.”

Kondisi yang “Belum Pernah Ada Sebelumnya” untuk Dakwah Islam

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As menggambarkan kondisi dunia saat ini sebagai kondisi “yang belum pernah ada sebelumnya untuk dakwah Islam”.

Ia mengatakan: “Kondisi kita hari ini merupakan kondisi yang sangat istimewa bagi dakwah Islam, dengan memperhatikan kebutuhan zaman dan berbagai krisis. Kita menghadapi krisis pemikiran, moral, dan praktik di dunia.”

Ia melanjutkan: “Mereka yang sebelumnya mengklaim memberikan pencerahan dan menunjukkan jalan, kini justru menghadapi krisis sendiri; baik dalam pemikiran, keluarga, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.”

Pentingnya Memperkuat Institusi Dakwah dan Keterampilan Berdakwah

Ayatullah Ramezani menegaskan: “Karena itu, saat ini institusi dakwah dalam lingkungan ulama harus diperkuat sebagai prioritas pertama.”

Mengenai makna dakwah, ia mengatakan: “Dakwah yang kami maksud adalah dalam arti luas, bukan hanya mereka yang pergi berdakwah pada bulan Muharram, Safar, Ramadan dan sebagainya. Yang dimaksud adalah dakwah Islam, dakwah Al-Qur’an, wahyu dan agama sebagai amanah terbesar dari Allah.”

Ia menambahkan: “Makna dakwah ini mencakup marja taklid, para tokoh besar hauzah, para mubalig yang naik mimbar dan memberikan nasihat serta khotbah, imam Jumat, imam jamaah, dan semua orang yang bekerja di bidang ini.”

Ayatullah Ramezani menekankan pentingnya memahami kondisi dakwah, termasuk mengenali audiens, memahami tema, kebutuhan, urgensi, prioritas, serta berbagai keterampilan yang diperlukan.

Menurutnya, keterampilan dalam berbagai bidang sangat penting: “Keterampilan mengelola mimbar, kelas, tanya jawab, menjawab syubhat, menjelaskan hukum dengan benar, ajaran Al-Qur’an, keindahan sabda Ahlulbait, berbicara pada waktu yang tepat dan berbicara sesuai budaya lokal; semua ini merupakan kebutuhan penting yang harus diperhatikan.”

Lima Tahapan dari Revolusi Islam hingga Peradaban Islam

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As kemudian membahas hubungan antara hauzah dan sistem Islam.

Ia mengatakan: “Perhatian terhadap peningkatan kualitas sistem Islam merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kita yang berada di hauzah. Memang ada sebagian orang yang mengatakan hal ini tidak terlalu berkaitan dengan kita, padahal masalah sistem Islam memiliki hubungan erat dengan tugas-tugas hauzah.”

Ia melanjutkan: “Tentu masih banyak tujuan yang seharusnya kita capai tetapi belum tercapai; seperti terlaksananya seluruh hukum Islam dalam masyarakat, terwujudnya keadilan dalam arti sebenarnya, terpenuhinya hak-hak individu di masyarakat, serta terciptanya kesejahteraan relatif.”

Menurut Ayatullah Ramazani, Pemimpin Syahid menyampaikan beberapa tahapan: “Revolusi Islam, sistem Islam, pemerintahan Islam, masyarakat Islam, dan peradaban Islam. Kita masih berada dalam perjalanan ini dan untuk setiap tahap telah dibayar berbagai biaya.”

Pengorbanan untuk Revolusi dan Pembentukan Sistem Islam

Mengenai biaya Revolusi Islam, Ayatullah Ramazani mengatakan: “Untuk mewujudkan Revolusi, sekitar 70 persen rakyat hadir dan berpartisipasi. Hal ini sangat langka atau bahkan belum pernah terjadi di dunia. Banyak pengorbanan telah diberikan. Para ulama besar dipenjara, dibuang, dan para pemuda kita gugur sebagai syahid.”

Mengenai pembentukan sistem Islam, ia mengatakan: “Sistem Islam untuk terbentuk harus menanggung banyak kepahitan, termasuk perang yang dipaksakan, yaitu perang selama delapan tahun ketika kita mempertahankan diri. Kita mengalami Pertahanan Suci. Kita bukan agresor, kita adalah pihak yang membela diri terhadap agresi yang dilakukan.”

Peran Ulama dalam Pertahanan Suci dan Teror pada Tahun-Tahun Awal Revolusi

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, dengan menyinggung peran hauzah dalam Pertahanan Suci, mengatakan: “Hauzah juga memainkan peran besar. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi para ulama, jumlah syahid dari kalangan ulama merupakan yang tertinggi. Menjadi yang terdepan, pelopor, dan penggerak adalah salah satu unsur hauzah revolusioner.”

Ia menambahkan: “Dalam masalah teror, banyak syahid besar berasal dari kalangan ulama. Para syahid mihrab dan tak terhitung banyaknya syahid lain dari kalangan ulama telah dipersembahkan bagi Revolusi.”

Ayatullah Ramazani juga mengatakan bahwa banyak rakyat dan ulama dibunuh dalam aksi-aksi teror pada tahun-tahun pertama Revolusi.

Tanggung Jawab Pemerintahan Islam terhadap Moral Masyarakat

Ayatullah Ramazani melanjutkan: “Pemerintahan harus menjadi Islami. Ketika kami mengatakan pemerintahan, yang dimaksud bukan hanya lembaga eksekutif. Negara dan pemerintahan Islam harus memiliki perhatian terhadap Islam.”

Ia menegaskan: “Pemerintahan tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap surga dan neraka masyarakat. Pemerintahan Islam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kondisi yang diperlukan.”

Ia menambahkan: “Tentu setiap orang memilih agama dengan kehendaknya sendiri, tetapi pemerintah harus mencegah kerusakan, ketelanjangan dan perilaku tidak bermoral. Ini adalah bagian dari rencana musuh dalam perang hibrida.”

Mengenai hijab, ia mengatakan: “Semua lembaga terkait wajib mewujudkan kondisi dan sarana untuk mempromosikan hal penting ini. Lebih dari 30 lembaga memiliki tanggung jawab hukum dalam bidang ini. Para ulama memiliki tanggung jawab, kalangan universitas juga memiliki tanggung jawab, karena ketelanjangan pada akhirnya menyebabkan seseorang keluar dari jalan kebahagiaan.”

Peringatan Mengenai Pengalaman Andalusia dan Dampak Kemaksiatan dan Ketelanjangan

Ayatullah Ramazani menyinggung pengalaman sejarah Andalusia. “Di Andalusia, ketika pemerintahan Islam berlangsung selama 600 hingga 700 tahun, penyimpangan serius muncul akibat kemaksiatan, perbuatan munkar, ketelanjangan dan perilaku tidak bermoral semacam itu.”

Dengan mengutip perkataan Amirul Mukminin As dalam Nahjul Balaghah, ia mengatakan bahwa pemerintahan Islam memiliki kewajiban terhadap hukum dan ajaran Islam.

Negara Islam dan Tanggung Jawab Rakyat

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As kemudian menjelaskan tahap “masyarakat Islam”. “Tahap berikutnya adalah masyarakat Islam. Artinya, di setiap gang, jalan, pasar dan tempat mana pun yang kalian datangi, kalian harus dapat melihat simbol Islam. Negara harus Islami, bukan hanya pemerintahannya.”

Ia menambahkan: “Bangsa juga harus menjadi bangsa Islam dan aturan serta ketentuan Islam harus dipatuhi.”

Tentang persoalan kejahatan, ia menjelaskan: “Tentu ini tidak berarti tidak akan terjadi pencurian. Bukan berarti dalam sistem tersebut pencurian sama sekali tidak mungkin terjadi. Tidak. Jika pencurian terjadi, sistem Islam akan mencegahnya.”

Ia menegaskan: “Ketika pemerintahan Islam dilaksanakan, ia akan menghadapi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak akan merasa aman dalam sistem Islam.”

Iran, Kemerdekaan dan 47 Tahun Tekanan serta Sanksi

Ayatullah Ramezani melanjutkan: “Pada akhirnya, untuk mempertahankan kemerdekaan, kebebasan, serta membebaskan diri dari kolonialisme dan eksploitasi, selama 47 tahun ini banyak pengorbanan telah diberikan.”

Ia menambahkan: “Selama 47 tahun berbagai konspirasi dilakukan terhadap Republik Islam; berbagai ancaman, sanksi, penghinaan, pelecehan, hingga akhirnya seruan untuk menyerah. Semua itu telah dilakukan.”

Menyinggung Sejarah Iran dan Penjarahan Sumber Daya

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As mengatakan: “Iran Islam adalah sebuah negara tua dengan sejarah yang sangat panjang. Memang pada berbagai periode terdapat pejabat-pejabat yang tidak layak sehingga wilayah geografis negara menjadi lebih kecil dan kemajuan yang sebelumnya ada di Iran mengalami penurunan kualitas.”

Mengenai hubungan Iran dengan Islam, ia mengatakan: “Setelah masuknya Islam, hubungan timbal balik antara Iran dan Islam menyebabkan peningkatan ilmu pengetahuan dan keimanan Iran. Iran menjadi Islami.”

Ayatullah Ramazani kemudian menyinggung sejarah keilmuan Iran dan dunia Islam. “Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Zakariya Razi merupakan tokoh-tokoh besar dunia Islam.”

Ia melanjutkan: “Konspirasi-konspirasi itu terus berlangsung dan mereka selalu berusaha menjarah Iran yang kaya. Hal tersebut memang terjadi. Iran yang kaya dijarah dan kekayaan yang ada di Iran Islam dicuri.”

Menjelaskan “Teori Perlawanan” sebagai Ajaran Al-Qur’an

Ayatullah Ramezani menekankan pentingnya menjelaskan “teori perlawanan”. “Hari ini kita menghadapi proses pembentukan umat yang harus kita hargai. Ada dua kalimat penting yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus menjelaskan teori perlawanan secara benar berdasarkan ayat-ayat dan riwayat.”

Ia memperingatkan: “Sebagian pihak berusaha menghapus jihad dan perlawanan dari sistem pemikiran agama. Kita harus waspada. Teori perlawanan merupakan salah satu ajaran Al-Qur’an yang paling penting dalam menghadapi sistem dominasi.”

Dengan mengutip ayat “Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka”, Ayatullah Ramazani mengatakan:

“Para pengikut Nabi harus mendidik diri mereka dengan cara seperti ini.”

“Kami Tidak Akan Mengadakan Referendum untuk Melanjutkan Pertahanan”

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, dengan menyinggung perang-perang yang terjadi terhadap Iran, mengatakan:

“Mereka menyerang kami, melakukan agresi, dan memaksakan perang kepada kami tiga kali. Sekali berlangsung delapan tahun, sekali 12 hari, dan sebagaimana mereka sendiri mengatakan, tentara terbesar di Timur Tengah menyerang Iran. Mereka tidak pernah membayangkan Iran akan melakukan perlawanan seperti ini.”

Dalam bagian lain pidatonya, Ayatullah Ramazani menolak gagasan penyelenggaraan referendum untuk melanjutkan pertahanan.

“Kami tidak akan pernah menyelenggarakan referendum untuk melanjutkan pertahanan. Tidak pernah. Mereka juga tidak pernah mengadakan referendum untuk melanjutkan agresi!”

Ia menambahkan: “Apakah Amerika mengadakan referendum untuk melanjutkan agresinya? Amerika yang menganggap dirinya sebagai negara paling demokratis di dunia, sementara hari ini menjadi negara paling otoriter di dunia, apakah pernah mengadakan referendum untuk melanjutkan agresinya?”

“Membela Diri adalah Hak Sah Kami”

Ayatullah Ramazani mengatakan: “Apakah kita harus mengadakan referendum untuk membela diri? Bahasa macam apa ini? Membela diri adalah hak sah kita. Membela diri merupakan tuntutan akal dan fitrah. Akal sehat di mana pun menetapkan bahwa manusia harus membela dirinya, kehormatannya, negaranya dan seluruh yang dimilikinya di negaranya.”

Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai upaya menciptakan perpecahan dalam masyarakat. “Sayangnya, sebagian pihak menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini dan menciptakan perpecahan di masyarakat.”

Ia melanjutkan: “Padahal hari ini merupakan masa ketika kita paling membutuhkan persatuan dan solidaritas, yang oleh Pemimpin Syahid kita disebut sebagai ‘persatuan suci’.”

Menekankan Pentingnya Menumbuhkan Harapan dan Menjalankan Tugas Ulama

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As mengatakan: “Tugas kita hari ini adalah memberikan harapan kepada masyarakat dengan pandangan ilahi, meskipun berbagai kerugian telah ditimpakan kepada kita, baik kerugian material maupun spiritual.”

Ia menambahkan: “Kerugian spiritual tentu tidak akan pernah dapat diganti. Kerugian tersebut telah ditimpakan kepada kita. Kita berada dalam kondisi seperti ini dan tidak dapat bersikap acuh terhadap seluruh keadaan tersebut.”

Ayatullah Ramazani menegaskan: “Kelalaian kita akan mendatangkan pertanggungjawaban di hadapan Allah dan hal ini akan menjadi dosa yang tidak terampuni.”

Yaman dan Front Perlawanan

Pada bagian akhir pembahasannya, Ayatullah Ramazani mengatakan: “Hari ini kita menghadapi fenomena besar rakyat Yaman; para pejuang di jalan Allah yang melakukan perlawanan dan berdiri menghadapi agresor serta menuntut hak-hak mereka.”

Ia menambahkan: “Hari ini Front Perlawanan semakin hari semakin kuat, karena tubuh utama bangsa-bangsa dunia berada dalam Front Perlawanan ini. Ketika kehendak bangsa-bangsa dunia menjadi kuat, kekuatan ini tidak akan dapat dikalahkan.”

Dalam kesimpulannya sebelum memasuki pembahasan utama dars kharij, Ayatullah Ramazani menegaskan: “Hauzah, di samping harus menghidupkan dan mengembangkan kegiatan belajar dan kajiannya, juga harus menjalankan tugas penting ini.”