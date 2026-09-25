Analis Zionis: Pidato Netanyahu adalah kuburan rencana normalisasi

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Arabi 21, Ariel Cohen, peneliti Zionis Pusat Eurasia yang terkait dengan Dewan Atlantik, mengatakan bahwa upaya untuk menormalisasi hubungan rezim Zionis dengan negara-negara kawasan setelah pidato Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim ini, di PBB «telah sepenuhnya berakhir».

Cohen mengatakan bahwa Netanyahu gagal dalam menggunakan podium PBB untuk berkomunikasi dengan negara-negara Arab dan negara-negara lain di kawasan dan berusaha memperbaiki hubungan.

Ia menambahkan: Tampaknya semua upaya untuk normalisasi hubungan sekarang telah berakhir; karena Netanyahu mengambil posisi bermusuhan yang tidak hanya mencakup negara-negara kawasan, tetapi juga negara-negara yang seperti Inggris dan Prancis sampai baru-baru ini adalah sekutu Israel.

Bersamaan dengan dimulainya pidato Netanyahu pada hari Kamis, delegasi puluhan negara meninggalkan aula Majelis Umum PBB di New York; pemandangan yang terulang untuk tahun kedua berturut-turut. Gambar-gambar aula menunjukkan bahwa sejumlah besar delegasi meninggalkan tempat duduk mereka sebelum dimulainya pidato Netanyahu. Keluarnya ini disertai dengan slogan dan protes, dan gambar-gambar lain juga menunjukkan bagian-bagian luas aula kosong selama pidatonya.

Netanyahu dengan keras mengkritik Prancis dan Inggris karena posisi mereka tentang serangan kekerasan terhadap Jalur Gaza dan mengatakan: Mengejutkan bahwa beberapa dari mereka yang menuduh kami kolonialisme berada di Inggris dan Prancis. Saya katakan kepada mereka: cukup; jangan berbohong, kalian telah menjajah dunia.