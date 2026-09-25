Erdogan: Kesepakatan Makkah bukan terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Russia Today, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, hari ini Jumat dalam konferensi pers menegaskan bahwa kesepakatan Makkah untuk pertahanan bersama antara Turki, Arab Saudi dan Pakistan bukan terhadap Iran, rezim Zionis atau negara lain mana pun.

Erdogan mengatakan: Akan salah untuk melihat kesepakatan Makkah untuk pertahanan bersama sebagai koalisi yang dibentuk terhadap Iran, Israel atau pihak ketiga lainnya.

Ia menambahkan: Kesepakatan ini mencerminkan tanggung jawab bersama tiga negara untuk membentuk masa depan yang lebih aman, lebih damai dan lebih makmur.

Presiden Turki mengatakan bahwa Ankara telah lama mendukung penyelesaian masalah regional oleh negara-negara kawasan itu sendiri. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan memperkuat keamanan, meningkatkan tingkat pencegahan dan menjamin stabilitas jangka panjang.

Erdogan mencatat: Pada tahap ini, tidak benar berbicara tentang respons militer otomatis Turki terhadap setiap insiden yang mungkin terjadi di Irak, Yaman atau tempat lain.

Kesepakatan Makkah didasarkan pada hak membela diri yang tercantum dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara ini dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak; sedangkan sifat dan volume bantuan akan ditentukan berdasarkan permintaan negara yang diserang dan kebutuhannya.

Bantuan ini dapat mencakup data intelijen, dukungan logistik dan amunisi. Juga tergantung pada tingkat ancaman, dukungan militer yang lebih luas dapat dipertimbangkan, dengan syarat mekanisme politik dan militer terkait menentukan cara dan formula bantuan melalui konsultasi dan koordinasi.