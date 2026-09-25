Eropa: mungkin kita akan menghadapi musim dingin yang keras

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Dan Jørgensen», Komisaris Energi dan Perumahan Uni Eropa, dalam wawancara dengan surat kabar «Financial Times» mengumumkan bahwa uni ini mungkin menghadapi musim dingin terburuknya sejak 2022; situasi yang disebabkan oleh harga energi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan potensi masalah dalam pasokannya dari Amerika Serikat.

Ia selanjutnya meminta Donald Trump, presiden Amerika Serikat, untuk memastikan kelanjutan aliran bebas sumber daya energi sejauh mungkin; tindakan yang menurutnya akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Pejabat Eropa ini menambahkan bahwa bahkan jika proses pasokan energi berlanjut, Eropa masih mungkin menghadapi musim dingin yang keras.

Surat kabar ini melaporkan bahwa harga diesel di Eropa telah mencapai tingkat yang mendekati rekor historisnya.

Selain itu, pernyataan Trump minggu ini tentang niatnya untuk mendukung larangan ekspor diesel Amerika menyebabkan gejolak di pasar. Pedagang percaya bahwa jika tindakan seperti itu diterapkan, konsekuensinya bagi Eropa akan menjadi bencana, karena Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu pemasok energi utama untuk kawasan ini.

Menurut Jørgensen, Komisi Eropa sedang memeriksa berbagai langkah untuk menurunkan harga energi. Tindakan ini sebagian merupakan reaksi terhadap permintaan terbaru Emmanuel Macron, presiden Prancis, untuk menunda persyaratan yang lebih ketat tentang impor metana dan melonggarkan peraturan terkait pemurnian bahan bakar.

Kantor berita Prancis (AFP) sebelumnya telah melaporkan dengan mengutip data Komisi Eropa bahwa harga diesel di Eropa telah mencapai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 2,23 euro per liter.