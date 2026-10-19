Respons Yaman terhadap Serangan Arab Saudi: Dari Perluasan Target Serangan hingga ke Wilayah Pedalaman Saudi sampai Peringatan kepada Pasukan Asing

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Setelah masuknya pasukan Ukraina dan Mesir ke wilayah Jizan, Arab Saudi, yang berbatasan dengan Provinsi Saada di Yaman, Arab Saudi meningkatkan serangan udara, rudal, dan artileri terhadap wilayah-wilayah perbatasan Yaman di kawasan tersebut.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengimbangi kemunduran dan kekalahan yang dialami kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Riyadh di front Taiz, Bab al-Mandab, Jauf, dan Marib.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, dalam beberapa hari terakhir Riyadh berusaha menerapkan rencana pembentukan zona penyangga antara Sana'a dan Jizan.

Upaya tersebut dilakukan dengan menargetkan desa-desa perbatasan Yaman melalui tembakan artileri berat dan serangan udara. Serangan-serangan ini terus menyebabkan semakin banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil.

Arab Saudi Berupaya Membentuk Zona Penyangga di Perbatasan Yaman

Arab Saudi, yang sebelumnya telah mengerahkan ribuan anggota kelompok Yaman, Sudan, dan Pakistan ke wilayah-wilayah perbatasan, kini melakukan serangan terus-menerus terhadap desa-desa Yaman di Distrik Dhahir, Sahar, Razih, Shada, Munabbih, dan Qatabir.

Tujuan serangan-serangan tersebut adalah mengosongkan desa-desa, memaksa penduduknya mengungsi, dan memberlakukan zona penyangga dengan kedalaman 20 kilometer.

Padahal, berdasarkan kesepakatan perbatasan sebelumnya, kedalaman zona tersebut hanya lima kilometer. Dalam rencana ini, penduduk diperbolehkan menggembalakan ternak, mengumpulkan kayu bakar, dan melakukan kegiatan pertanian.

Dalam kaitan ini, seorang sumber politik yang dekat dengan pemerintah Yaman mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar:

“Kekalahan Arab Saudi di front Bab al-Mandab, Taiz, Marib, dan Jauf tidak akan dapat ditebus di wilayah perbatasan.

Demikian pula, penolakan yang disuarakan rakyat Yaman dalam Revolusi 21 September 2014, yang menegaskan berakhirnya masa dominasi dan kesewenang-wenangan Arab Saudi di Yaman, masih tetap berlaku.

Sebagaimana penolakan mereka terhadap penetapan ulang garis perbatasan berdasarkan agenda dan ambisi Arab Saudi, baik di Jizan maupun di perbatasan Najran dan Asir, juga tidak berubah.

Tidak akan ada zona penyangga yang dibentuk di sepanjang perbatasan, mulai dari Midi hingga jalur gurun yang menghubungkan Hadramaut dengan Sharurah.

Arab Saudi tidak memiliki pilihan selain menghentikan agresi militernya, mencabut blokade ekonomi terhadap Yaman, membayarkan gaji para pegawai, mengakhiri campur tangan, dan membayar ganti rugi.”

Serangan Mematikan terhadap Sebuah Rumah di Saada

Setelah pesawat-pesawat tempur Saudi pada hari sebelumnya melancarkan sejumlah serangan udara terhadap rumah yang dihuni sebuah keluarga beranggotakan 33 orang di Distrik Sahar, yang mengakibatkan 10 orang gugur, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai sejumlah lainnya, Angkatan Bersenjata Yaman melancarkan serangan balasan ke wilayah pedalaman Arab Saudi dan memperluas daftar target serangannya di Jizan dan Najran.

Selain itu, dalam rangka persiapan pertahanannya, pasukan tersebut berhasil menargetkan sebuah pesawat tempur militer buatan Inggris jenis Typhoon dengan rudal darat-ke-udara produksi dalam negeri dan memublikasikan rekaman operasi tersebut.

Mereka juga mengumumkan telah menjatuhkan sebuah helikopter Apache milik Arab Saudi ketika helikopter itu mendekati kawasan perbatasan.

Klaim yang Bertentangan mengenai Pesawat Tempur Typhoon dan Helikopter Apache

Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengonfirmasi keberhasilan pertahanan udara Yaman dalam menjatuhkan sebuah helikopter Apache milik Arab Saudi di wilayah yang berhadapan dengan Najran.

Ia mengatakan bahwa helikopter tersebut menjadi sasaran ketika sedang melakukan tindakan permusuhan di wilayah perbatasan.

Saree menjelaskan bahwa operasi pencegatan dan penjatuhan helikopter dilakukan menggunakan persenjataan yang sesuai dan mengenai pesawat tersebut secara langsung. Akibatnya, rencana serangan helikopter itu di kawasan perbatasan berhasil digagalkan.

Sebaliknya, Turki al-Maliki, juru bicara koalisi Saudi, mengaitkan jatuhnya helikopter tersebut dengan “kerusakan teknis”.

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan: “Insiden ini disebabkan oleh kerusakan teknis yang mengakibatkan tewasnya dua pilot Saudi.” Namun, Angkatan Bersenjata Yaman menolak penjelasan tersebut.

Melalui Pusat Media Perang yang berafiliasi dengan mereka, Angkatan Bersenjata Yaman memublikasikan rekaman operasi pencegatan dan penjatuhan helikopter menggunakan rudal yang, menurut sebagian pengamat, dirancang untuk menjatuhkan helikopter Apache dan baru-baru ini mulai digunakan.

Laporan tersebut juga menyinggung mulai digunakannya rudal balistik berat dengan beberapa hulu ledak.

Kehadiran Pasukan Mesir, Ukraina, dan Pakistan di Jizan

Seiring berubahnya Jizan menjadi wilayah pemusatan pasukan, perencanaan militer, dan pengerahan lebih banyak pasukan asing, dengan kedatangan terbaru pasukan Ukraina dan Mesir, serta dalam rangka persiapan serangan terhadap Yaman yang melibatkan negara-negara “Koalisi Makkah” dan negara-negara lainnya, Angkatan Bersenjata Yaman telah menempatkan pergerakan pasukan-pasukan tersebut di bawah pengawasan intelijen.

Seorang sumber militer Yaman, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar, menegaskan bahwa negaranya masih menilai tindakan Arab Saudi di wilayah perbatasan berdasarkan prinsip peningkatan eskalasi sebagai balasan atas peningkatan eskalasi.

Yaman akan menanggapi setiap tindakan permusuhan yang dilakukan pasukan Pakistan, yang ratusan personelnya berada di wilayah Jizan.

Yaman juga akan menanggapi tindakan pasukan Mesir, yang puluhan perwira dan tentaranya telah memasuki Jizan sebelum Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengumumkan dukungannya terhadap Arab Saudi dalam agresi militer negara tersebut terhadap Yaman.

Peringatan Yaman: Setiap Peningkatan Eskalasi Akan Mendapat Balasan Setimpal

Sumber tersebut menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman juga terus memantau pergerakan tim militer Ukraina. Tim tersebut tiba beberapa hari sebelumnya di Bandara Jizan menggunakan sebuah pesawat angkut militer Ukraina. Sumber itu menyatakan kemungkinan bahwa pasukan-pasukan asing tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran yang dianggap sah secara militer.

Menurutnya, pasukan-pasukan tersebut memasuki wilayah itu untuk melaksanakan misi permusuhan. Karena itu, mereka mungkin akan diperlakukan sebagaimana pasukan militer Saudi yang telah berkumpul di dalam wilayah Yaman maupun di seberang perbatasan.