Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Amerika Los Angeles Times menulis bahwa Donald Trump menghadapi penurunan tajam dalam pengaruh politiknya. Pengaruh ini menurun hari demi hari di kalangan mayoritas besar orang Amerika, termasuk jumlah yang meningkat dari Republikan dan pemimpin asing; sampai-sampai ia telah menjadi «karakter kartun yang terus-menerus mempublikasikan konten satir di media sosial» atau memamerkan diri di depan kamera yang jumlahnya semakin berkurang hari demi hari.

Surat kabar ini menambahkan bahwa minggu lalu menyaksikan serangkaian kekalahan bagi Trump; namun para diplomat diam bersamaan dengan pidato tahunannya di PBB. Pada periode yang sama Federal Reserve (bank sentral Amerika) menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi yang disebabkan oleh tarif bea cukainya.

Surat kabar ini menunjuk pada meningkatnya ketidakpuasan di arena domestik Amerika di dalam Partai Republik dan menulis bahwa Maria Elvira Salazar, perwakilan negara bagian Florida, menuduh Trump berlebihan dalam kebijakan imigrasi dan mengecewakan pendukung Latin. Juga kandidat Republikan untuk Senat di negara bagian Iowa dan Michigan menuntut berakhirnya perangnya yang tidak berhasil terhadap Iran.

Surat kabar ini menambahkan bahwa jajak pendapat terbaru menunjukkan penurunan popularitas Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya; jajak pendapat jaringan «CNN» menunjukkan bahwa dua pertiga orang Amerika tidak puas dengan kinerja Trump dan percaya bahwa Washington gagal dalam perang melawan Iran, sementara jajak pendapat jaringan «Fox News» mengungkapkan bahwa dua pertiga pemilih percaya bahwa ia telah memperburuk situasi ekonomi.