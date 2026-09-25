Pengunduran diri 28 persen perwira Zionis setelah «Ben-Gvir» menjabat

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Anadolu, surat kabar Zionis «Haaretz» melaporkan bahwa sejak penunjukan «Itamar Ben-Gvir» sebagai menteri keamanan dalam negeri penjajah Yerusalem pada Desember 2022, 28 persen perwira polisi rezim ini telah mengundurkan diri.

Surat kabar ini mengumumkan bahwa statistik ini disajikan selama pertemuan tertutup yang berfokus pada masalah kekurangan tenaga kerja di pasukan polisi rezim Israel.

Seperti ditulis Haaretz, data ini juga menunjukkan peningkatan perekrutan di polisi selama masa jabatan Ben-Gvir; namun, lebih dari seperempat pasukan baru dialokasikan ke «polisi perbatasan» atau entitas yang dikenal sebagai garda internal yang beroperasi di bawah pengawasan kementerian keamanan dalam negeri rezim ini.

Menurut laporan ini, meskipun ada upaya untuk merekrut personel, masih ada kekurangan lebih dari 2000 perwira di kantor polisi dan bagian lalu lintas rezim Israel.