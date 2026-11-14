Upacara penghormatan terakhir dan prosesi pemakaman jenazah tiga syuhada tak dikenal dari masa Perang Pertahanan Suci selama delapan tahun antara Iran dan Irak digelar pada Jumat pagi (13 November 2026). Acara tersebut berlangsung di Lapangan Sa'at, Kota Tabriz, Iran, bertepatan dengan peringatan hari kesyahidan Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa.

Kode berita: 1890651