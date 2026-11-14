Galeri Foto: Prosesi Penghormatan Terakhir kepada Jenazah Para Syuhada Tak Dikenal Digelar di Makam Suci Sayyidah Fatimah Maksumah Sa
Prosesi penghormatan dan perpisahan terakhir dengan jenazah para syuhada yang belum teridentifikasi digelar bertepatan dengan peringatan kesyahidan Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa, pada Kamis malam (12 November 2026). Acara tersebut berlangsung di Makam Suci Sayyidah Fatimah Maksumah Sa, Kota Qom, Iran, dengan dihadiri masyarakat setempat yang datang untuk memberikan penghormatan kepada para syuhada.
14 November 2026 - 21:07
Kode berita: 1890648
Komentar Anda