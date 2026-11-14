Prosesi penghormatan dan perpisahan terakhir dengan jenazah para syuhada yang belum teridentifikasi digelar bertepatan dengan peringatan kesyahidan Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa, pada Kamis malam (12 November 2026). Acara tersebut berlangsung di Makam Suci Sayyidah Fatimah Maksumah Sa, Kota Qom, Iran, dengan dihadiri masyarakat setempat yang datang untuk memberikan penghormatan kepada para syuhada.

Kode berita: 1890648