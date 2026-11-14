Majelis duka memperingati hari kesyahidan Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa digelar pada Jumat pagi (13 November 2026) di kediaman Ayatullah al-Uzhma Ja'far Subhani dan Ayatullah al-Uzhma Makarim Syirazi di Kota Qom, Iran. Acara tersebut dihadiri sejumlah ulama, rohaniwan, serta para pecinta Ahlulbait As yang berkumpul untuk memperingati kesyahidan putri Rasulullah Saw.

Kode berita: 1890653