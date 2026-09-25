Media Israel: Pidato Netanyahu menunjukkan kedalaman isolasi Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Arabi 21, media rezim Zionis sebagian besar memiliki pandangan negatif terhadap pidato Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, di Majelis Umum PBB. Surat kabar berbahasa Ibrani «Yedioth Ahronoth» menggambarkan pidato Netanyahu sebagai agresif, arogan dan tanpa visi nyata apa pun, dan menulis bahwa Netanyahu berbicara kepada dunia yang tidak lagi mampu mendengar kata-katanya.

Surat kabar ini, meneliti teks pidato dan analisis terkait, mencerminkan pernyataan tajam Netanyahu terhadap keluarnya delegasi internasional.

Media Ibrani menunjuk pada adegan keluarnya secara massal delegasi diplomatik pada saat Netanyahu naik ke podium, dan menganggapnya sebagai bukti kedalaman isolasi internasional yang dihadapi Tel Aviv.

Beberapa surat kabar dan situs berita berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa pidato Netanyahu pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat Zionis dan untuk eksploitasi elektoral. Surat kabar «Yedioth Ahronoth» menulis bahwa penggunaan nada berapi-api oleh Netanyahu bertujuan untuk membuat klip video untuk digunakan nanti dalam kampanye iklan pemilihan partai Likud.