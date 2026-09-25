Apakah Syafaat Sayidah Maksumah Sa Mencakup Seluruh Syiah?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Kajian teologis terhadap riwayat bahwa “syafaat Sayidah Maksumah mencakup seluruh Syiah”.

Di antara bintang-bintang cemerlang di langit Syiah, terdapat sebuah bintang yang bersinar di Qom dengan cahaya yang melampaui kebiasaan, yaitu Sayidah Fatimah Maksumah Sa, putri Imam ketujuh, Musa al-Kazhim As, dan saudari Imam kedelapan, Ali bin Musa ar-Ridha As.

Hal yang menempatkan beliau lebih tinggi daripada sekadar seorang keturunan Imam pada umumnya adalah adanya kabar-kabar ilahi yang telah disampaikan puluhan tahun sebelum kelahirannya.

Imam Shadiq As dalam sebuah riwayat terkenal bersabda: «إِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَ هُوَ مَکَّةٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَ هُوَ الْمَدِینَةُ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ حَرَمًا وَ هُوَ الْکُوفَةُ أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْکُوفَةُ الصَّغِیرَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَی قُمَّ تُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَی عَلَیْهَا السَّلَامُ وَ تَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ.»

“Sesungguhnya Allah memiliki tanah suci, yaitu Makkah. Rasulullah memiliki tanah suci, yaitu Madinah. Amirul Mukminin Ali As memiliki tanah suci, yaitu Kufah. Ketahuilah, Qom adalah Kufah kecil. Surga memiliki delapan pintu, dan tiga di antaranya terbuka menuju Qom. Di sana akan wafat seorang perempuan dari keturunanku bernama Fatimah binti Musa As, dan melalui syafaatnya seluruh Syiahku akan masuk surga.” [1]

Riwayat ini jauh melampaui sekadar pujian biasa. Yang dibicarakan bukan hanya seorang perempuan istimewa, melainkan sebuah “jalan masuk bersama” bagi seluruh Syiah.

Hak Memberikan Syafaat Hanya Milik Mereka yang Mendapat Izin Allah

Allah berfirman dalam Ayat Kursi: «مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

“Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya?” [2]

Ayat ini menjadi landasan mendasar dalam konsep syafaat menurut Syiah: syafaat bukanlah kekuasaan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan suatu kewenangan khusus yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba pilihan-Nya.

Karena itu, ketika Imam Shadiq As menyatakan bahwa Sayidah Maksumah “akan memasukkan seluruh Syiah ke dalam surga”, hal tersebut bukanlah semata-mata “kemurahan hati pribadi” seorang perempuan dari keturunan Imam Ali As, tetapi merupakan pendelegasian kewenangan dari Allah kepada hamba-Nya yang istimewa.

Hal yang menjadikan pendelegasian ini sangat luar biasa adalah cakupannya.

Dalam berbagai riwayat Syiah, syafaat biasanya memiliki syarat dan tingkatan tertentu. Ada yang memberikan syafaat kepada kelompok tertentu, ada yang terkait dengan dosa tertentu, dan ada pula yang berlaku pada waktu-waktu tertentu.

Namun, Sayidah Maksumah Sa memperoleh kewenangan yang mencakup “seluruh Syiah”, suatu cakupan yang hampir tidak memiliki tandingan di kalangan keturunan para Imam.

Ungkapan Imam Shadiq As secara tepat berbunyi: «تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ»

“Dengan syafaatnya, seluruh Syiahku akan masuk ke dalam surga.”

Perhatian terhadap kata «بِأَجْمَعِهِمْ», yang berarti “semuanya, tanpa terkecuali”, menunjukkan besarnya makna riwayat ini.

Allah Memerintahkan Kita untuk Mencari “Wasilah”

Allah berfirman: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ»

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada-Nya.” [3]

Ayatullah Makarim Shirazi dalam jawaban atas berbagai pertanyaan keagamaan menegaskan: “Kata ‘wasilah’ secara bahasa berarti segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada yang lain. Oleh karena itu, ayat ini memiliki makna yang sangat luas dan mencakup seluruh jalan yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah.” [4]

Banyak mufasir Ahlusunah juga menerima bahwa “wasilah” mencakup permohonan doa dan syafaat kepada Rasulullah Saw.

Sayidah Maksumah Sa, sebagai salah seorang pemberi syafaat yang memperoleh izin dari Allah, merupakan salah satu contoh nyata dari “wasilah” yang diperintahkan ayat tersebut untuk dicari.

Ketika seorang peziarah di makam beliau membaca ziarah terkenal yang secara langsung diajarkan oleh Imam Ridha As, pada hakikatnya ia sedang mengamalkan ayat tersebut: «یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ»

“Wahai Fatimah! Berilah syafaat kepadaku untuk memasuki surga, karena sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah.” [5]

Hal penting dalam ziarah ini adalah bahwa Sayidah Maksumah tidak diminta untuk “menciptakan surga”, melainkan dimohon agar menggunakan hak syafaat yang telah Allah berikan kepadanya.

Orang yang berdoa mengetahui dengan baik bahwa pemberi karunia terakhir hanyalah Allah. [6] Namun, ia juga mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk mencari wasilah.

Sayidah Maksumah merupakan salah satu mata rantai yang paling terpercaya di antara “wasilah-wasilah” tersebut.

Syafaat Merupakan Hak Khusus Mereka yang Memiliki “Perjanjian” dengan Allah

Allah berfirman dalam Surah Maryam mengenai Hari Kiamat: «لَا یَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا»

“Mereka tidak memiliki syafaat, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan Yang Maha Pengasih.” [7]

Para mufasir dalam menjelaskan makna “perjanjian” atau ‘ahd mengatakan bahwa hal tersebut mengacu pada perjanjian yang Allah buat dengan hamba-hamba pilihan-Nya, yaitu mereka yang karena ketakwaan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah di dunia memperoleh hak memberi syafaat pada Hari Kiamat.

Imam Shadiq As dalam menjelaskan ayat ini bersabda: «مَنْ دَانَ بِوِلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ»

“Barang siapa tunduk kepada wilayah Amirul Mukminin dan para Imam setelahnya, maka itulah perjanjian di sisi Allah.” [8]

Dalam riwayat mengenai Sayidah Maksumah Sa, terdapat penekanan khusus pada ungkapan «بِشَفَاعَتِهَا» atau “melalui syafaatnya”.

Pelaksana syafaat adalah Sayidah Maksumah Sa, tetapi sumber kekuatan tersebut adalah perjanjian yang Allah tetapkan untuknya.

Hal ini membawa kepada sebuah kesimpulan yang mendalam: jika Allah memberikan kepada seorang perempuan dari keturunan Ali As sebuah perjanjian yang demikian luas sehingga mencakup seluruh Syiah, maka perempuan tersebut telah mencapai tingkat ketakwaan dan penghambaan di dunia yang membuatnya layak memperoleh perjanjian tersebut.

Sesungguhnya, gelar “Maksumah” sendiri menunjukkan keadaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dari Imam Ridha As, perempuan mulia ini melalui ibadah dan penghambaan yang tulus mencapai kedudukan yang menjaganya dari kesalahan dan dosa. [9]

Logika Sebuah “Cek Tanpa Batas”

Mari kembali kepada riwayat Imam Shadiq As: “Dengan syafaatnya, seluruh Syiahku akan masuk surga.”

Dalam sistem keyakinan Syiah, kalimat ini bukan slogan yang berlebihan, tetapi ibarat sebuah “cek tanpa batas” yang Allah menjadi penjaminnya, Imam Shadiq As menjadi pihak yang menandatanganinya, dan Sayidah Maksumah Sa menjadi pihak yang mencairkannya.

Rangkaian logikanya jelas dan kokoh:

1. Allah adalah satu-satunya yang memberikan izin (Al-Baqarah: 255) — Dialah yang memilih kepada hamba mana hak syafaat yang luas tersebut diberikan.

2. Allah memerintahkan untuk mencari wasilah (Al-Maidah: 35) — Sayidah Maksumah merupakan salah satu wasilah paling terpercaya yang Allah perintahkan untuk dicari.

3. Allah hanya memberikan syafaat kepada mereka yang memiliki “perjanjian” dengan-Nya (Maryam: 87) — Sayidah Maksumah, karena ketakwaan dan garis keturunan Alawinya, termasuk dalam perjanjian tersebut.

Karena itu, ketika kita membaca bahwa Ayatullah Mirza Qomi dalam mimpi berkata kepada orang-orang yang bertawasul kepada Sayidah Maksumah agar terbebas dari kekeringan: “Perkara ini—mendatangkan hujan—aku pun dapat melakukannya. Tetapi jika engkau ingin memperoleh syafaat pada Hari Kiamat, peganglah erat-erat ujung pakaian ‘pemberi syafaat bagi kaum Syiah’ ini.” [10]

kita memahami betapa dalam landasan teologis yang terkandung dalam ungkapan sederhana tersebut.

Kedudukan atau sha’n Sayidah Maksumah di sisi Allah bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang keturunan Imam biasa.

Beliau adalah sebuah pintu yang Allah buka di akhirat bagi seluruh Syiah.

Dan pintu tersebut terbuka hanya karena Allah berulang kali berjanji dalam Al-Qur’an: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan kalian.”

(Ghafir: 60)

Ketika kaum Syiah memohon “syafaat” di makam suci beliau, pada hakikatnya mereka sedang memohon kepada Allah, tetapi melalui salah seorang hamba-Nya yang paling dekat.

Dan Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya. «السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ»

“Salam atasmu, wahai Fatimah putri Musa bin Ja’far, serta rahmat dan berkah Allah atasmu.”

Catatan Kaki

[1] Al-Kulaini, Muhammad bin Ya’qub. Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadith, 1429 H. Juga: Al-Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, jilid 60, hlm. 228. Teks riwayat:

«إِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَ هُوَ مَکَّةٌ وَ لِرَسُولِهِ حَرَمًا وَ هُوَ الْمَدِینَةُ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَمًا وَ هُوَ الْکُوفَةُ أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْکُوفَةُ الصَّغِیرَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَی قُمَّ تُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَی وَ تَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ».

[2] Surah Al-Baqarah, ayat 255.

[3] Surah Al-Maidah, ayat 35.

[4] Makarim Shirazi, Naser. Tafsir Nemuneh. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, jilid 4, penafsiran Surah Al-Maidah ayat 35. Juga: situs resmi Kantor Ayatullah Makarim Shirazi, bagian pertanyaan keagamaan, “Tawasul dan Wasilah”.

[5] Al-Qummi, Syekh Abbas. Mafatih al-Jinan. Qom: Penerbit Osveh, bagian “Ziarah Sayidah Fatimah Maksumah Sa”. Teks ziarah:

«یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ».

[6] Surah Ghafir, ayat 60.

[7] Surah Maryam, ayat 87.

[8] Makarim Shirazi, Naser. Tafsir Nemuneh. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, jilid 13, penafsiran Surah Maryam ayat 87. Riwayat dari Imam Shadiq As:

«مَنْ دَانَ بِوِلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ».

[9] Al-Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, jilid 48, hlm. 290, mengenai gelar “Maksumah” dan kedudukan Sayidah Fatimah Maksumah.

[10] Al-Qummi, Syekh Abbas. Muntaha al-Amal. Qom: Penerbit Hijrat, jilid 2, bagian “Sayidah Fatimah Maksumah Sa”. Juga: Fawa’id al-Radhawiyyah. Qom: Penerbit Perpustakaan Mar’ashi Najafi, hlm. 230, mengenai kisah Ayatullah Mirza Qomi dan syafaat Sayidah Maksumah.

Firuzeh Deldari

(Peneliti, aktivis media dan ruang digital)