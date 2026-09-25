Wisuda Program Bahasa Persia Digelar di Dahieh Selatan Beirut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Acara kelulusan kursus bahasa Persia tingkat 1 diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Majelis Dunia Ahlulbait As di Lebanon, bertempat di kawasan Dahieh Selatan Beirut.

Program pendidikan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Atase Kebudayaan Republik Islam Iran di Lebanon. Kursus tersebut diberikan secara gratis kepada sejumlah warga Syiah di kawasan Dahieh dalam situasi khusus yang bertepatan dengan masa perang terbaru di Lebanon, dan mendapat sambutan yang sangat baik dari para peserta.

Acara penutupan program digelar pada Selasa, 22 September 2026, dengan dihadiri para peserta yang telah menyelesaikan program serta para pejabat terkait.

Dalam acara tersebut, peserta dengan prestasi terbaik mendapat penghargaan dan apresiasi. Selanjutnya, sertifikat kelulusan diserahkan kepada para peserta oleh Hujjatul Islam wal Muslimin Nakhai, perwakilan Majelis Dunia Ahlulbait As di Lebanon.