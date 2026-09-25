Wafatnya Ayatullah Shabiri Zanjani Merupakan Kehilangan yang Tak Tergantikan bagi Dunia Islam dan Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait As, menyampaikan pesan belasungkawa atas wafatnya Ayatullah al-Uzma Sayid Musa Shabiri Zanjani, salah satu marja terkemuka dunia Syiah.

Dalam pesan tersebut, ia menyampaikan belasungkawa kepada Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, para marja taklid, hauzah-hauzah ilmiah, para pengikut, pecinta, serta keluarga terhormat almarhum, sekaligus mengenang berbagai dimensi keilmuan, moral, dan sosial dari sosok fakih tersebut.

Berikut isi pesan tersebut:

Bismillahirrahmanirrahim

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Kabar wafatnya seorang fakih Rabbani, marja besar dan berwawasan luas dunia Syiah, Ayatullah al-Uzma Haji Sayid Musa Shabiri Zanjani, semoga Allah menyucikan ruh beliau, telah membuat hati berduka serta menyelimuti hauzah-hauzah ilmiah dan masyarakat keagamaan dengan kesedihan.

Saya menyampaikan belasungkawa dan duka cita atas musibah berat ini kepada Wali Allah al-A'zham Imam Mahdi Aj, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, para marja taklid, hauzah-hauzah ilmiah, seluruh pecinta, para muqallid, serta keluarga terhormat beliau.

Ulama Rabbani tersebut menghabiskan usianya yang penuh berkah dalam jalan pendalaman ilmu dan perjuangan terus-menerus untuk menjaga serta meninggikan fikih autentik, sekaligus menyebarkan dan mengembangkan ajaran serta hukum-hukum Tsaqalain.

Penguasaan beliau yang luar biasa dalam ilmu fikih, rijal, dirayah, dan hadis, disertai perjalanan hidup yang sarat dengan ketakwaan, kerendahan hati, kezuhudan, dan kesederhanaan, telah menjadikan beliau sosok yang istimewa serta dipercaya dan dihormati oleh para ulama dan kaum mukminin.

Fakih yang zuhud tersebut bukan hanya seorang guru terkemuka di hauzah-hauzah ilmiah, tetapi juga selama bertahun-tahun mengemban tugas sebagai imam di Makam Suci Sayidah Fatimah Maksumah Sa. Kehadirannya memberikan ketenangan, tempat bersandar, dan rasa percaya kepada masyarakat beragama.

Marja almarhum tersebut, di samping memiliki kedudukan keilmuan yang tinggi, senantiasa sejalan dan searah dengan para pemimpin Revolusi Islam, khususnya Pemimpin Syahid, semoga Allah meridhainya, serta tetap menjadi pendukung sistem suci Republik Islam dan cita-cita luhur Pemimpin Syahid tersebut pada seluruh masa-masa penting.

Semangat melayani, berada di tengah-tengah masyarakat, dan membantu menyelesaikan persoalan mereka merupakan salah satu karakter menonjol beliau.

Kerendahan hati dan akhlaknya yang luar biasa, disertai sikap mulia dan kebapakan terhadap berbagai lapisan masyarakat, menjadikannya seorang marja yang dicintai rakyat. Baik tua maupun muda merasa berutang budi kepada kasih sayang dan kemurahan beliau.

Kehilangan penjaga terpercaya warisan agung dan mengakar dari mazhab Syiah ini merupakan kerugian yang tidak tergantikan bagi dunia Islam dan Syiah.

Tidak diragukan lagi, karya-karya ilmiah, para murid terpelajar, serta jasa-jasa berharga beliau akan menjadi warisan abadi dalam melanjutkan dan mengembangkan ajaran Islam yang mulia dan Ahlulbait As.

Pada hari-hari peringatan wafat Sayidah Fatimah Maksumah Sa dan di sisi makam perempuan mulia tersebut, saya memohon kepada Allah Swt agar meninggikan derajat ruh suci dan luhur marja besar tersebut, melimpahkan rahmat-Nya yang luas, serta menghimpunkannya bersama para wali Allah dan para Imam Maksum As.

Saya juga memohon kepada Allah agar menganugerahkan kesabaran yang indah dan pahala yang besar kepada seluruh keluarga yang berduka, para pecinta dan muqallid beliau, khususnya keluarga terhormat dan putra-putra beliau yang alim dan terpelajar, Ayatullah Sayid Muhammad Shabiri Zanjani dan Ayatullah Sayid Muhammad Javad Shabiri Zanjani.

Reza Ramezani