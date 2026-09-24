Presiden Menjadi Suara Keteguhan dan Keberanian Bangsa Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Mayor Jenderal Amir Hatami, Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran, dalam sebuah pesan yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden Masoud Pezeshkian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia menyebut pidato tersebut sebagai suara keteguhan bangsa Iran yang bangkit, berani, dan tangguh.

Isi pesan Panglima Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut: “Yang terhormat Bapak Presiden, terima kasih. Kami menyampaikan apresiasi yang tulus.”

Menurut Hatami, pidato Presiden Iran menjadi cerminan keteguhan bangsa Iran yang bangkit, berani, dan penuh daya tahan, sekaligus manifestasi dari persatuan, solidaritas, dan koordinasi seluruh rakyat Iran dalam menghadapi pihak yang menggunakan tekanan dan paksaan.

Ia menambahkan bahwa Presiden Pezeshkian telah menunjukkan kepada dunia legitimasi, kekuatan, dan tekad Republik Islam Iran dalam membela kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan sistem Republik Islam Iran.